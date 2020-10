Kaj nas v času covida čaka na smučiščih?

Priprave na novo sezono

Na Krvavcu so zagotovili, da so poskrbeli za vsa redna vzdrževalna dela. Dokončali so tudi novo progo, ki so jo posvetili nekdanjemu smučarskemu asu Juretu Koširju. Kupili so tri dodatne snežne topove za zasneževanje in sanirali črpališče na Kokri.



Iz družbe Velika planina so sporočili, da bo nihalka na Veliko planino od ponedeljka do nadaljnjega obratovala le dvakrat dnevno, in sicer ob 9. in 16. uri, sedežnica pa ne bo obratovala. Kot so se pojasnili v družbi, so se za spremembo odločili zaradi zaostritve vladnih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.



Na krožni kabinski žičnici na Mariborskem Pohorju pa bodo bodo od 26. do 29. oktobra in od 2. do 6. novembra potekala redna jesenska vzdrževalna dela. Takrat prevoz z gondolo ne bo mogoč, piše na njihovi spletni strani. Vzdrževalna dela prav tako potekajo na nihalki na Vogel. Ta ne obratuje od 22. oktobra in do nadaljnjega.

Združenje žičničarjev Slovenije je v imenu vseh upravljavcev smučišč v Sloveniji NIJZ posredovalo predlog priporočil za preprečevanje okužb s covidom 19 na smučiščih. Priporočila so napisali na podlagi priporočil, ki jih bodo izvajali upravljavci smučišč v tujini in ki ne predvidevajo zapiranja smučišč.Žičničarji so oblikovali smernice, ki upoštevajo priporočila in navodila NIJZ. Pričakujejo, da bodo predlogi priporočil upoštevani. »Zavedamo se, da se moramo tako na smučišču kot v kočah in v drugih lokalih počutiti varno, zato bomo poskrbeli, da je obiskovalcem jasno, kakšna so pravila, in bomo poskrbeli, da se upoštevajo,« so sporočili iz družbe RTC Krvavec.V smučarskih središčih medtem poteka predprodaja vozovnic. Ta ob novih protikoronskih omejitvah večinoma poteka prek spleta, nekatera smučišča zanje zaradi covida 19 dajejo posebne garancije.