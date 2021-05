Kaj nas čaka v prihodnje? Vlada bo pretresala ukrepe

Vlada bo na današnji seji znova obravnavala tudi aktualne epidemiološke razmere. Novih sproščanj ukrepov za zajezitev širjenja epidemije covida-19 predvidoma ni pričakovati, saj se država glede na zadnje podatke o številu hospitaliziranih covidnih bolnikov in sedemdnevnem povprečju potrjenih okužb z novim koronavirusom nahaja v oranžni fazi.



V bolnišnicah glede na torkove podatke namreč zdravijo 584 covidnih bolnikov, sedemdnevno povprečje potrjenih okužb pa znaša 675. Za prehod v rumeno fazo sproščanja ukrepov mora povprečje števila okužb v zadnjih sedmih dneh pasti pod 600, število hospitaliziranih covidnih bolnikov pa pod 500. Nekoliko bolj vzpodbuden je podatek Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o številu aktivnih okužb v državi, ki je zadnje dni prvič po lanskem oktobru padlo pod 10.000.

Cepljenje za vse, ki bi to želeli?

Vlada se glede na predvidene večje dobave cepiva v maju najbrž ne bo mogla izogniti pretresanju nacionalne strategije cepljenja proti covidu-19. Slišati je namreč pozive, da bi bilo smiselno razmisliti o odprtju cepljenja za vse, ki bi to želeli. Kot je v torek predlagala vodja svetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ Bojana Beović, pa bi obdržali tudi vzporeden pristop, po katerem bi aktivno klicali tiste, ki še niso bili cepljeni, pa sodijo v rizične skupine.



Glede na najave dobav cepiva lahko po oceni premierja Janeza Janše »realno računamo, da bomo precepljenost, ki uspešno zaustavlja epidemijo, dosegli nekje v sredini junija«. Do takrat pa je treba morda še bolj dosledno kot doslej upoštevati preventivne ukrepe, je dejal po ponedeljkovem obisku slovenjgraške bolnišnice.



Po zadnjih podatkih, ki jih izvajalci cepljenja poročajo v elektronski register cepljenih oseb, so s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 sicer cepili 433.535 oseb, z dvema pa 219.531 oseb oz. 10,5 odstotka prebivalcev.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: