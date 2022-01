Pozor, od ponedeljka sprememba glede izolacije (V ŽIVO)

Spremljamo novinarsko konferenco o aktualnem stanju glede covida-19, na kateri bosta sodelovala vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar in Janez Tomažič iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana.

Logarjeva je uvodoma pojasnila razliko med karanteno in izolacijo. Kot je pojasnila, so v karanteno napoteni ljudje, ki so bili v rizičnem stiku z okuženo osebo. »V izolacijo pa napotimo osebe, ki so zbolele, imajo bolezenske znake ali potrjeno okužbo,« je dejala. Če človek med karanteno zboli, preide v izolacijo. Ljudje morajo biti v izolaciji toliko časa, da ne okužijo še drugih, je še pojasnila.

Vodja svetovalne skupine je dejala, da je trenutno hospitalizacij covidnih bolnikov relativno malo, se pa lahko zaradi okužbe poslabšajo stanja pri kroničnih bolnikih in zaradi tega končajo v bolnišnici. Večina hospitaliziranih je po besedah Logarjeve ncepeljenih. Kot pravi, pred hospitalizacijo dobro ščiti tudi prebolevnost.

Izolacija le še sedem dni, nato pa test

Janez Tomažič pa je napovedal, da bodo samoizolacije za večino okuženih s koronavirusom ob določenih pogojih skrajšane na sedem dni. To naj bi veljalo že od ponedeljka. Stroka namreč ugotavlja, da je pri omikronu potek bolezni hitrejši. Po enem tednu bodo izolacijo lahko zaključili okuženi brez simptomov, sedmi dan pa bodo morali opraviti hitri antigenski test.

Komaj vsak tretji na testu negativen

V četrtek so po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ob 14.714 PCR-testih potrdili 9858 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 67-odstoten.

V bolnišnicah je 599 oseb, ki so bile pozitivne na koronatestu, od tega jih 143 potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrlo je še 11 oseb, ki so bile okužene s koronavirusom.