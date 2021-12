Na teh lokacijah po Sloveniji bodo cepili tudi ponoči (VIDEO)

V četrtek so v 5022 PCR-testih potrdili 1278 okužb z novim koronavirusom, kar je četrtina vseh opravljenih testov. Za primerjavo – pred enim tednom je bilo potrjenih 1323 primerov. Na današnji novinarski konferenci o stanju glede covida 19 so sodelovali minister za zdravje Janez Poklukar, poveljnik Republiškega štaba CZ Srečko Šestan in generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin.

Poklukar je uvodoma predstavil operativne aktivnosti, vezane na akcijo cepljenja. Ta bo potekala od 19. do 23. decembra. »Po vsej Sloveniji bomo imeli odprte cepilne centre, ki bodo delovali od 8. do 20. ure.« Po njegovih besedah pa bo vsaka statistična regija imela po eno lokacijo, kjer se bo mogoče cepiti tudi čez noč. Naročanje ne bo potrebno, prav tako bo mogoča izbira cepiva.

Cepilni centri po Sloveniji. FOTO: Zaslonski Posnetek

Nočni cepilni centri. V zasavski regiji se bodo nočne lokacije spreminjale. Minister priporoča, da se o točnih lokacijah pozanimate v svoji občini. FOTO: Zaslonski Posnetek

Kot je dejal Poklukar, bo ponekod cepljenje potekalo v prostorih lovskih in gasilskih društev. »Mobiliziramo celotno zdravstvo, da vsi prispevamo k čim večjemu cepljenju.« Minister se je ponovno zahvalil vsem, ki prispevajo k večji precepljenosti v državi. »Z akcijo, ki je pred nami, želimo vsi zaposleni v zdravstvu enotno sporočiti, da smo pripravljeni storiti vse, da se cepite,« je dejal.

»Naredimo vse in skupaj si prizadevajmo premagati epidemijo čim prej,« pa je pozvala Tominova in dejala, da se predstavniki Rdečega križa tudi lokalno trudijo pomagati po najboljših močeh. Zahvalila se je vsem prostovoljcem, ki so priskočili na pomoč.