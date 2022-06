Kdaj odhajate na dopust? To nas čaka na cestah v poletnih mesecih

Ker je le dobro obveščen voznik varen voznik, še posebej v poletnih mesecih, ko se skozi Slovenijo peljejo tudi tranzitni turisti na poti v druge države in je zato na naših cestah ter avtocestah vedno več gneče, voznikom priporočamo, da vedno, preden se odpravijo na pot, pregledajo stanje na cestah.

Tudi vročina naredi svoje, zato na pot nikoli ne odidite brez zadostne količine pitne vode, saj lahko v večurnih zastojih zaradi pomanjkanja tekočine tudi dehidrirate.

Kaj kaže prometni koledar?

Prehajamo na poletni mesec junij. Vedno je treba računati na običajne prometne konice, upočasnjen promet z občasnimi zastoji na cestah proti večjim mestom, občasna dela, tranzitne oziroma turistične voznike, bolj polna počivališča ter daljši čas potovanja.

5. junija je Binkoštna nedelja praznik v nekaterih evropskih deželah, ki se prevesi v ponedeljek, ko je v Avstriji, Nemčiji, Franciji in na Madžarskem omejitev tovornega prometa, zato pričakujemo povečano število tovornih vozil pred in po prazniku tudi na naših cestah.

Srečanje motoristov

Med naslednjim četrtkom in nedeljo bo potekalo srečanje motoristov v Portorožu (9. 6. - 12. 6. 2022). Pričakuje se povečano število motornih koles na Obalo iz smeri Avstrije in Madžarske že v sredo 8. junija v popoldanskem in večernem času ter v četrtek 9. junija, dopoldan. Pričetek vračanja večine motoristov pričakujemo v nedeljo, 12. 6., preko celega dneva. Možne bodo zgostitve skupin motornih koles tudi na cestnem omrežju preko vseh prometnih pasov, zasedena počivališča ter bolj polne ostale ceste po Sloveniji.

V mesecu juniju bo drugače promet med tednom na cestah potekal normalno, z običajno gostoto. Popoldan bomo kot po navadi lahko zaznali povečano število tovornih vozil na A1 med Italijo in Madžarsko. Ob petkih se prometna slika spremeni, predvsem v smeri Hrvaške in iz urbanih središč proti turističnim krajem.

Začetek počitnic

Danes dopoldan bo prav zaradi šolskih počitnic potekala zelo visoka gostota prometa od Avstrije proti Hrvaški. Promet bo zaradi obiska turističnih in izletniških točk še dodatno povečan v primeru lepe vremenske napovedi. V soboto 11. junija pričakujemo zelo visoko gostoto prometa od Avstrije proti Hrvaški. Zelo visoko gostoto prometa v obratni smeri pa lahko pričakujemo v nedeljo, 19. junija, ko se končajo počitnice na Bavarskem. Na Dan državnosti, 25. junija je na naših cestah vedno povečan promet. Že v dopoldanskih urah napovedujejo zelo visoko gostoto prometa od Avstrije proti Hrvaški.

Julija prav vsak vikend

Julija se prometni koledar že med tednom obarva v oranžne barve, ki med vikendom preidejo v rdeče. Sporočajo povečano gostoto prometa prav vsak vikend do konca meseca. Še posebej bo živahno na cestah v soboto, 2. julija, ko se v delu Avstrije, Nemčije in Švice začnejo šolske počitnice. In tudi naslednjo soboto, 9. julija bo povečan promet, saj se šolske počitnice začnejo še na delu Nizozemske. Edini dan z običajno gostoto prometa v mesecu juliju bo ponedeljek, 25. julija.

Že dan prej

V mesecu avgustu se gostota prometa povečuje že dan prej, in sicer vsak petek popoldan. Zelo visoka gostota prometa od Avstrije proti Hrvaški je napovedana tudi za vse sobote dopoldan in nedelje popoldan. Še posebej pa bo na naših cestah živahno v ponedeljek, 15. avgusta na državni praznik, saj si bo mnogo ljudi prav zaradi njega podaljšalo prosti vikend. Zelo visoka gostota prometa je napovedana tako v dopoldanskem kot v popoldanskem času. Posebej bodite pozorni na zadnji vikend v mesecu, v soboto 27. avgusta se bodo ob koncu poletja mnogo družin vračalo domov s počitnic, zato napovedujejo zelo visoko gostoto prometa od Hrvaške proti Avstriji in Italiji.