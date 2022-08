Kaj nas čaka jeseni? Cene plina in elektrike še naprej divjajo

Borzne cene plina in elektrike v Evropi še naprej divjajo. Cena megavatne ure elektrike za dobavo v 2023 na nemški borzi v Leipzigu trenutno dosega 525 evrov, kar je nova rekordna vrednost. Cena megavatne ure plina za dobavo v prihodnjem mesecu je medtem na nizozemskem vozlišču pri 244 evrih in s tem na poti k rekordni zaključni vrednosti.

Za primerjavo, borzna cena elektrike za dobavo v naslednjem letu je bila pred letom dni pri okoli 80 evrih za megavatno uro, v letu 2020 pa še pri okoli 40 evrih.

Preberite še:

Cena plina na nizozemskem vozlišču za dobavo v naslednjem mesecu je bila medtem pred letom dni pri okoli 40 evrih za megavatno uro, še na začetku lanskega poletja pa pri nekaj več kot 20 evrih.

Gre za izjemne medletne dvige

Elektrika in plin sta se iz različnih razlogov, predvsem zaradi neskladja med ponudbo in povpraševanjem ob pokoronskem okrevanju začeli dražiti že lani jeseni, cene pa so v nebo poskočile po ruskem napadu na Ukrajino in sankcijah Zahoda proti Rusiji. V vojni v Ukrajini je namreč energija pomembno geopolitično orodje, dogajanje pa spodbuja tudi špekulacije.

Cena elektrike je na daleč najvišji ravni v zgodovini, do zdaj najvišja zaključna cena plina na nizozemskem vozlišču pa je bila 7. marca, torej kmalu po ruski agresiji na Ukrajino. Takrat se je cena ustalila pri 227 evrih, med trgovanjem pa dosegla celo 345 evrov.

Medtem ko cene elektrike in plina v zadnjih dneh v pričakovanju energetske krize jeseni in pozimi ob morebitni prekinitvi ruskih dobav plina, pri čemer krizne razmere stopnjuje še zgodovinska suša v Evropi, divjajo, pa so se po drugi strani cene nafte od junijskega vrha precej znižale. Trenutno so z okoli 90 dolarjev na 159-litrski sod nižje za približno 30 dolarjev.