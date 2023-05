Že včeraj dopoldne se je od zahoda pooblačilo. In tudi dež se je počasi širil v notranjost. Danes naj bi se umikal proti vzhodu. Ponekod bodo nastajale zato krajevne plohe. Glede na prejšnje dni bo občutno hladneje. Podobno bo tudi jutri in v soboto: spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Obilnejše padavine nas bodo oblivale vsaj do sredine prihodnjega tedna, ponekod se pričakuje tudi po 200 litrov dežja na kvadratni meter, a ker bodo razvlečene čez daljše časovno obdobje, večjih nevšečnosti ne gre pričakovati. Bo pa gore ponovno tudi lepo pob...