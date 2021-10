Kaj morate preveriti, ko kupujete meso v trgovini

Slovenija je majhna država, vendar tako raznolika in polna lokalnih tradicionalnih specialitet in navad, ki so močno ukoreninjene v sam način pridelave in predelave surovin. Na voljo imamo pestro izbiro domačih izdelkov, ki v sebi nosijo bogato zgodovino. In prav domači okusi so tisti, ki štejejo in nas močno povezujejo z našo bogato kulturno dediščino. Čeprav v resnici tako majhen, pa je zemljevid Slovenije v kulinaričnem smislu prava zakladnica okusov, ki jih nikakor ne smemo pozabiti.

In to je prvi razlog, zakaj bi morali bolj pogosto poseči po izdelkih in surovinah, ki so jih pridelali naši kmetovalci. Da bi ohranjali to tradicijo, ki je z nami že več stoletij.

V SPARU pomagajo brkinskim pridelovalcem tako, da so odkupili večjo količino njihovih jabolk. FOTO: Spar Slovenija

Zakaj torej kupovati lokalno?

Če kupujemo lokalne izdelke, je sledljivost lažja, predvsem pa si zagotovimo, da je izdelek, ki ga najdemo na prodajnih policah, resnično svež, saj ni prepotoval na tisoče kilometrov.

Poleg tega lahko z nakupom domačih izdelkov prispevamo k ohranjanju delovnih mest, saj s tem podpiramo slovenskega kmeta in lokalne pridelovalce hrane ter spodbujamo razvoj podeželja in lokalnih skupnosti. Krepitev lokalnih samooskrbnih verig pa je še posebej pomembna v obdobju gospodarskih kriz in motene globalne oskrbe, saj zagotavlja državno varnost in odpornost na preživljanje kriznih dogodkov, kot je epidemija.

Kako je s samooskrbo z mesnimi izdelki v Sloveniji?

Splošna stopnja prehranske samooskrbe v Sloveniji je v zadnjih nekaj desetletjih močno upadla, v času epidemije, izrednih razmer in zapiranja mej pa je postala še bolj pereče vprašanje. Boj z epidemijo je razkril veliko odvisnost Slovenije od uvoza iz tujine in nestabilnost lokalnih samooskrbnih verig, hkrati pa se povpraševanje kupcev po izdelkih lokalnega izvora vztrajno veča.

Med najnižjimi je trenutno raven samooskrbe s prašičjim mesom, ki je lani znašala 40 %, sama poraba mesa pa je že več kot desetletje precej večja od domače prireje. Samooskrbne rejce, na katerih trenutno temelji prašičjerejski sektor, lahko najbolj podprejo trgovci z večjim odkupom in kupci z nakupom slovenskih mesnih izdelkov.

Gre torej za osnovno verigo, v kateri kupci s svojim povpraševanjem spodbujajo domače rejce k širitvi svoje dejavnosti. Hkrati dobijo tudi zagon za povečanje raznovrstnosti ponudbe, ki bi še bolj popestrila kakovost ponudbe na domačih policah.

Družinsko podjetje Dobrote z vasi, ki se ukvarja z ekološko vzrejo prašičev. FOTO: Spar Slovenija

To smo mi – SPAR vas povezuje z lokalnimi izdelki

Ravno zato so se pri SPARU odločili povezati svoje kupce z lokalnimi pridelovalci in predelovalci. Na njihovih policah tako prevladujejo izdelki slovenskega porekla, kar ne zagotavlja le kakovosti, temveč tudi trajnostne in okolju prijazne načine pridelave hrane, nakupovanja in potrošnje.

Njihova usmeritev in trud je potrdila tudi projektna naloga Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, ki je ugotovila, da ima SPAR kar 70 %* izdelkov slovenskih proizvajalcev.

Lansko jesen so se odzvali na problematiko presežkov slovenskega starega krompirja, začetek letošnjega leta na pomoč priskočili brkinskim sadjarjem, med letom pa še povečali odkup slovenskega mesa. Najbolj zaupanja vreden trgovec z živili po mnenju kupcev in letošnji prejemnik priznanja Trusted brand veliko truda vlaga v dobre odnose s slovenskimi pridelovalci, jim daje prednost pri odkupu in spodbuja njihov razvoj v okviru akcije »To smo mi«.

Oče in sin iz družinskega podjetja Dobrote z vasi: posebno poslanstvo, ki gre iz roda v rod. FOTO: Spar Slovenija

V SPARU vselej dajejo prednost lokalnim dobaviteljem. Pri tem so še posebej pozorni na trajnostno in odgovorno pridelavo ter predelavo. Tako so med drugim podprli tudi družinsko podjetje Dobrote z vasi, ki je posebej za SPAR ekološko vzredilo 120 slovenskih pašnih prašičev. Kupci lahko tako po novem izbirate med ekskluzivno ponudbo svežega slovenskega svinjskega mesa in mesnih izdelkov iz EKO svinjine.

Prednosti ekološko pridelane svinjine Dobrote z vasi

Tudi pri izbiri dobaviteljev mesnih izdelkov dajejo poseben poudarek na trajnostno in odgovorno pridelavo ter predelavo, zato so se pred kratkim povezali s podjetjem Dobrote z vasi, ki je za njih vzpostavila ekološko vzrejo 120 slovenskih pašnih prašičev. Živali se na belokranjskih pašnikih lahko prosto gibajo, deležne pa so optimalne oskrbe, kakovostne krme in niso podvržene stresu.

Kupci lahko po novem izbirajo med ekskluzivno ponudbo mesnih izdelkov iz EKO svinjine, pridelane brez umetnih dodatkov na trajnostno vzdržen način. Bogat izbor odličnega, s tradicionalnimi aromami polnega mesa bo kot nalašč za pripravo glavnih jedi ali narezkov za prav vsak okus.

To je prav odlična novica pred prihajajočimi meseci, ki jih zaznamujejo različna praznovanja v krogu družine in prijateljev. Vsako srečanje pa je vedno še lepše in bolj doživeto ob dobri domačih hrani. Naj zadiši po domačem tudi s pomočjo izdelkov in pridelkov, ki jih najdete v trgovinah SPAR.

*Odstotek povzet iz projektne naloge Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. (Vir: https://www.varuhverigehrane.si)

Naročnik oglasne vsebine je SPAR Slovenija