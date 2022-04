Kaj je Sanja Grohar izvedela pri zobozdravnici?

O navadah glede čiščenja in vestnega obiskovanja zobozdravnika smo se pogovarjali z zobozdravniki in ustnimi higieniki treh znanih obrazov. Dr. dent. med. Mateja Karlin Sambolec je dolgoletna zobozdravnica Davida Urankarja. Vsi, ki spremljamo Davida na malih ekranih in družbenih omrežjih, dobro vemo, da je bleščeč bel nasmeh poleg hipsterske brade njegov zaščitni znak. Kaj je skrivnost njegovega nasmeha? Njegova zobozdravnica nam je povedala, da je moral pred nekaj leti David hoditi na preglede bolj redno in z njim je imela več dela, večkrat se mu je pripetil tudi kakšen karies. Pri ščetkanju je včasih preveč hitel in si za umivanje ni vzel dovolj časa. Vidno spremembo je opazila, ko je David začel uporabljati zobno ščetko Philips Sonicare.

Naročnik oglasne vsebine je Philips