Kaj je rekel minister Poklukar o cepivu AstraZenece, kaj pa kaže poročilo NIJZ

»Mi primerov s strdki, ki bi imeli pomembne posledice, nimamo, vsaj meni ni poznano, da bi imeli kak tak primer.« Tako je dejal minister za zdravje Janez Poklukar na temo cepiva AstraZenece (AZ). Dodal je, da bi statistično gledano, če bi vse cepili s tem cepivom, imeli en takšen primer.



Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na tedenski ravni posodablja podatke o neželenih učinkih pri cepljenju. Za cepivo AZ so na voljo ti podatki (do 28. marca 2021):



– Opravljeno je bilo 75.606 cepljenj, prijav neželenih učinkov pa je 1068 (1,41 odstotka).

– Število prijavljenih neželenih učinkov je 3158 (ena prijava lahko vsebuje več neželenih učinkov).

– Resnih neželenih učinkov je bilo 10.

– Pri dveh osebah s kroničnimi obolenji je prišlo do smrti v dneh po cepljenju. Primera sta še v fazi preiskav.

– Obravnavana je bila prijava resnega neželenega dogodka po cepljenju, ko je bila potrebna hospitalizacija (bolečina v prsih in občutek težkega dihanja). Šlo je za osteomuskularno bolečino, povezava s cepljenjem je malo verjetna (to je pripis NIJZ).

– »Poleg tega smo prejeli še naslednje prijave neželenih dogodkov v časovni povezavi s cepljenjem, zaradi katerih je bila potrebna hospitalizacija: miokardni infarkt, parestezije in izguba moči v okončinah, povišana telesna temperatura z alergično reakcijo, motnje srčnega ritma, venska troboza in pljučna embolija. Primeri so še v fazi zbiranja podatkov,« še piše v poročilu.



Ministra smo prosili za odziv. Ko ga prejmemo, ga bomo objavili.

