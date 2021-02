Kaj je rekel Milan Krek in kje smo danes

»Bom rekel, po 15. februarju ne bo več problema glede cepiva. Tako da vsak, ki se bo hotel cepiti, bo lahko dobil.« Tako je še ne tako dolgo nazaj napovedal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek. Ravno danes smo 15. februarja, zato smo na Nacionalni inštitut za javno zdravje vprašali, kje smo danes s cepljenjem, katere skupine se cepijo in katere se še morajo, preden bomo prešli na širši obseg cepljenja.



Iz Nijz so odgovorili: »V trenutni situaciji se mRNA cepiva (Pfizer/BioNTech, Moderna) praviloma uporabljajo:



– za osebe stare 80 let in več,

– za oskrbovance v DSO, ki še niso bili cepljeni

– za zdravstvene delavce stare 65 let in več, ki še niso bili cepljeni.



V trenutni situaciji se cepivo AstraZeneca uporablja za:



– posebej ranljive kronične bolnike stare 18 do 64 let (lahko tudi starejše z ali brez kroničnih bolezni, če izrazijo željo za čimprejšnje cepljenje, po presoji izbranega osebnega zdravnika; v kolikor je več posebej ranljivih kroničnih bolnikov iz iste skupine, imajo prednost starejši),

– za cepljenje nepokretnih oseb na domu ne glede na starost,

– zdravstvene delavce in sodelavci stare 18-64 let, ki še niso bili cepljeni,

– institucionalizirane osebe (varovanci in zaposleni v SVZ, CIRIUS-ih, zaporih in drugih podobnih ustanovah) stare 18-64 let, ki še niso bile cepljene,

– zaposleni in učenci šol za osebe s posebnimi potrebami stari 18-64 let, ki še niso bili cepljeni.«



Časovnice niso zapisali, zato smo Nijz vprašali, kdaj bomo prešli na cepljenje v širšem obsegu. Odgovor še pričakujemo.

Koliko se jih je in koliko bi se jih cepilo

​Prek spletne strani e-uprava je do danes interes za cepljenje izrazilo skoraj 135 tisoč Slovenk in Slovencev ali 6,4 odstotka prebivalcev Slovenije. Medtem pa podatki Sledilnika covid 19 kažejo, da je bilo do danes cepljenih 71.025, z dvema odmerkoma skoraj 48 tisoč oseb. Ali so med zadnjimi tudi tisti, ki so izrazili zanimanje za cepljenje prek e-uprave, ni znano.​

Nenavaden izračun

Direktor Nijz Milan Krek je v času epidemije kar nekajkrat dvigal prah. Denimo takrat, ko je dejal, da bi v Slovenija po najslabšem scenariju imeli 90.000 mrtvih. Kako je izračunal številko, ni znano, saj bi to pomenilo, da bi morala biti smrtnost v Sloveniji višja, kot v drugih državah, to je 4,3 odstotna in to ob predpostavki, da se okuži sleherni prebivalcev Slovenije (ob 179.780 okuženih smo zabeležili 3.728 smrti, kar pomeni, da je smrtnost nekaj manj kot 2,1-odstotna).

