Kaj je mislil Janša s tem, da bi morali vsi ležati na kavču in gledati TV (VIDEO)

Predsednik vladea je v četrtkovem pogovoru za RTV Slovenija spregovoril o delu vlade v času koronakrize, povedal, kje je ta naredila napako , in »izdal« recept, da se virus ne bi širil. Dejal je: »Za večino prebivalstva sta ključna za zaustavitev epidemije ležanje na kavču in gledanje televizije.«Ker ga mnogi, kot kaže, niso razumeli, je to zanj pojasnil vladni govorec, ko je nanj novinarka naslovila prošnjo, da komentira Janševo izjavo. Kacin je med drugim razložil: »Za tiste, ki bolj spremljate splet in youtube bi rekel, da obstaja nemško sila zabavno in poučno sporočilo, v katerem neki predstavnik moje generacije obuja spomine na leto 2020, ko je bilo težko in hudo in je bila huda kriza. Ampak v tej krizi je ta generacija zmagala, ker je ostala doma, ker ni hodila okrog, ker se ni družila. Ključ do zmage sta bila poležavanje na kavču in gledanje televizije. Mislim, da predsedniku vlade ni uspelo tega pojasniti.«Tako je Janša dobesedno kopiral nemški video, ki vam ga ponujamo tukaj. Prav tako tudi drug video, ki ga je naročila in objavila nemška oblast, v katerem mlade pozivajo, da postanejo heroji in ostanejo doma.