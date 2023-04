Kaj je grenki napitek, ki ga je spila Alenka in za vedno zaspala?

Slovenka Alenka Čurin Janžekovič je umrla s pomočjo evtanazije v Švici. Njena prostovoljna smrt je spodbudila Slovence k razmišljanju, da je čas za spremembe.

Predstavniki društva Srebrna nit so v državni zbor vložili pobudo za začetek zbiranja podpisov za vložitev predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Kaj o uzakonitvi evtanazije menijo v strankah in kako odgovarjajo, preberite tukaj. Kako naj glede vprašanja prostovoljne smrti ravnamo v Sloveniji, smo vprašali bralce Slovenskih novic. V naši spletni anketi, so Slovenci dali jasno sporočilo o evtanaziji.

Več kot polovica bralcev meni, da bi pri nas morala postati evtanazija dovoljena. FOTO: S. N.

Po grenki pijači zaspala

Kakšna zdravila vsebuje in kako deluje grenka pijača, ki jo je spila Alenka in za vedno zaspala? Skupina zdravil, ki se najpogosteje uporabljajo pri evtanaziji, se imenuje barbiturati – delujejo kot zaviralci živčnega sistema. Velik odmerek bo učinkovito upočasnil možgane do točke, ko prenehajo sporočati telesu, naj ohrani dihalni sistem, in dihanje preneha.

Pentobarbital je zdravilo, ki se najpogosteje uporablja pri prostovoljni pomoči pri umiranju v številnih državah, ki to dovoljujejo. V Avstraliji bo večina ljudi zaužila smrtonosni odmerek pentobarbitala kot pijačo – bel prah, pomešan s približno 30 mililitri tekoče suspenzije. Pijača je grenka, zato priporočajo pacientom, da imajo pri roki svojo najljubšo pijačo – viski, rdeče vino, cordial in kokakola so bile priljubljene izbire –, da si nato sperejo usta. Alenka si je zaželela košček čokolade.

V primerih, ko je oseba preveč bolna, da bi sama zaužila zdravilo, bi lahko odmerek v skladu s predlaganim zakonom v Avstraliji dal zdravnik ali medicinska sestra. V Victorii to vključuje vrsto injekcij, podobno kot da bi nekoga uspavali za operacijo, poroča Stuff. Začne se z midazolamom – benzodiazepinom, ki se pogosto uporablja za anestezijo, sedacijo in anksioznost. Bolniki nato dobijo lignokain (lidokain) kot lokalni anestetik, saj so lahko nekatere injekcije boleče za veno. Pacientom nato dajo velik odmerek propofola, ki se uporablja za indukcijo in vzdrževanje splošne anestezije v operaciji, da pacient postane nezavesten. Ta velika količina propofola zagotavlja, da je oseba v zelo globoki medicinski komi, preden se da injekcija paralitičnega zdravila rokuronij, ki ustavi človekovo dihanje.

Po izkušnjah ljudje zaspijo v treh do sedmih minutah po pitju tekočine. Velika večina bolnikov umre v eni uri, skoraj vsi pa v dveh urah. V bistvu gre oseba od trenutka, ko zaspi, v globlje stanje medicinsko povzročene kome, dokler ne umre. Nihče se ni nikoli zbudil od odmerka tega zdravila.

Mož nam je po vrnitvi zaupal njene zadnje trenutke

Spomnimo, Alenka Čurin Janžekovič je umrla 13. marca s pomočjo evtanazije. Njen mož Marijan Janžekovič se je sam vrnil iz Švice, zlomljen, kljub temu pa prepričan, da sta se 13. marca ob 12.05 s svojo ženo ločila le fizično. »Alenka je odšla med zvezde in zdaj od tam bdi nad mano,« nam je povedal. Upokojeni policist, ki je že 35 let v pokoju, je Alenki na njeni smrtni postelji obljubil, da bo tudi v prihodnje skrbel za svoje zdravje, da bo vsak dan prepešačil po sedem kilometrov, v toplejših dneh pa jih prekolesaril vsaj 30.

»Še enkrat mi je v svojem duhovitem, a resnem slogu dejala, da moram živeti naprej, pa čeprav sem ji dejal, da bom poskušal čim prej priti k njej. Ko sem ji prisegel, da se bom še naprej boril, je bil to znak, da ji lahko prinesejo zelo grenak napitek, ki ga je morala spiti naenkrat, nato pa je dobila še čokoladico. Zatem so jo spustili v ležeči položaj. Takoj je zaprla oči. Še pet minut je živela, dve minuti pred koncem je za hip še odprla desno oko in me še zadnjič pogledala. Še zadnjič sem ji dejal, da jo imam neizmerno rad, oko se je orosilo, to je bilo njeno končno dejanje,« je nato opisal najtežjih pet minut svojega življenja. Marijan nam je še zaupal, da sta se z Alenko dogovorila za tako imenovani biserni pogreb z raztrosom pepela, spomin nanjo (ter pozneje nanj) pa bo ostal na grobu njenih staršev v kogovskih vinorodnih goricah, kjer bodo postavili ploščico z imenom, priimkom ter datumom rojstva in smrti.

Alenka je bila od rojstva neozdravljivo bolna, trpela je za polisaharidozo tipa 4. Za njo so bile številne operacije, neznosne bolečine si je blažila z najmočnejšimi protibolečinskimi sredstvi. Kljub temu, da so jo veliko spraševali, ali si je mogoče premislila, je vztrajala pri odločitvi, saj je trpela strašanske bolečine. Stara je bila 65 let