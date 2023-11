Kaj je drugače pri Pošti Slovenije

Zaupanje je pomemben dejavnik uspešnega odnosa v življenju in poslu. Pošta Slovenije zaupanje gradi z bogatimi izkušnjami zanesljivega povezovanja ljudi in gospodarstva ter s prilagajanjem potrebam in željam strank. To je mogoče v celoti izvesti le z osebnim pristopom, zato ne preseneča, da kar 89 % prejemnikov pošiljk pozna svojega poštarja in mu zaupa. Poklic poštarja je po izsledkih raziskave Ogledalo Slovenije na tretjem mestu najbolj zaupanja vrednih poklicev.

Naročnik oglasne vsebine je Pošta Slovenije