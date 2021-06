Kaj je boljšega okusa: eko ali domače?

Najlažje ekološko hrano prepoznamo po zelenem znaku za ekološko pridelavo ali po certifikatu, ki ga ima vsak pridelovalec in predelovalec razobešenega na vidnem mestu. Sam eko hrano ločim po veliko bolj pristnih okusih. Največja razlika pa ostaja očem skrita. In sicer, koliko različnih sredstev je lahko uporabljenih za pridelavo in predelavo konvencionalne hrane in kakšen vpliv imajo lahko na okolje ter ne nazadnje tudi na naše zdravje.Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano