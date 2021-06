Kaj Danci delajo drugače kot mi?

"Danski pristop k poslu je premišljen; morda za nekoga, ki je vajen ameriške hitre odzivnosti, celo prepočasen. A to je le navidezno, saj se lahko Danci pohvalijo z zavidljivo produktivnostjo in visoko dodano vrednostjo na zaposlenega. Kar mi je zelo všeč in se tudi izkazuje kot zelo uspešen pristop, je to, da lastniki podjetij niso osredotočeni samo na dobiček." Lastnik družinskega podjetja Velux na primer vselej ob načrtih za prihodnost ali ob uvajanju novitet vpraša: »Kaj za to potrebujemo?«