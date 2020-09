Kaj dajemo v dobrodelne namene? Umazane šolske torbe, črvi v hrani

Pred vrati društva večinoma počakajo prijetna presenečenja.

Umazane šolske torbe

Kako pomagati?

V društvu iščejo nov dom za muce, najmanj 80 jih je v bližnjem zavetišču, vedno pa se pojavljajo nove. V DZŽ Maribor poudarjajo, da vsi, ki želite, lahko pomagate na več različnih načinov. Predvsem lahko pomagate s članarino, in sicer se včlanite v društvo, seveda tudi s finančnim prispevkom na TRR društva (0417 3000 0739 916 pri Novi KBM); tako da jim namenite del dohodnine; donirate po mobilnem telefonu; z nakupom v njihovi trgovinici ali na licitacijah po facebooku; s hrano, igračkami, odejami za živali; začasnim skrbništvom; sodelovanjem v humanitarnih akcijah društva; s promocijo in ozaveščanjem ljudi k varstvu živali; s prostovoljnim delom v društvu ...

Ni bilo prvič

30 šolskih torb so prejeli v društvu Humanitarček, od teh so bile čiste samo 4!

»Danes zjutraj smo pa bili žalostni. Pred vrati (Društva za zaščito živali Maribor, op. p.) je bila nastavljena mokra hrana za muce, iz katere je smrdelo in mrgolelo belih črvov. Ne brezdomne živali in ne tiste, ki čakajo na dom, si ne zaslužijo jesti takšne hrane. Da si šele ne zamislite, da ste na socialnem robu in vam društvo pomaga s hrano, pa prinese za živali tako hrano. Nobena žival si tega ne zasluži. Kot tudi nobena organizacija, ki se ukvarja s pomočjo njim. Zato smo bili vse skupaj primorani zabrisati naravnost v zabojnik za smeti,« so pred dnevi na družabnem omrežju objavili aktivisti Društva za zaščito živali (DZŽ) Maribor, kjer so sicer veseli, da jih neimenovani dobri ljudje pogosto razveselijo s hrano za brezdomne mačke in pse ter tudi druge živali, ki jim lastniki ne morejo privoščiti potrebne hrane.Žal zadnji primer hrane, v kateri je mrgolelo črvov, ni edini takšen, kajti tudi ko zbirajo kakšne koristne predmete, rjuhe, brisače, odeje ipd., jim prinašajo umazane in strgane reči, ki nikomur ne morejo koristiti. V preteklosti so dobili že plesniv, razpadajoč tekstil. »Seveda pa je veliko takšnih, ki prinesejo rabljeno, a čisto. Raje vidimo, da je nekje par lukenj, pa je čisto, le da ni pourinirano, plesnivo ipd.«Humanitarček – društvo za promocijo humanitarne dejavnosti je poleti prosil za donacijo rabljenih šolskih torb. Kljub izrecni prošnji, naj bodo torbe čiste, urejene, je na njihov naslov prišlo več odsluženih, a še vedno uporabnih šolskih pripomočkov, ki pa so bili dokaj klavrnega videza. Nekatere torbice so vsebovale dodatke smeti, drobtin, stopljene čokolade in las.»Nimamo srca, da bi ljudem v stiski, ki jih že tako življenje tepe na različne načine, podarjali umazane in zanemarjene šolske torbe. Preden darujete, pomislite, ali bi vi takšno stvar sprejeli, če bi bili na drugi strani, ali bi jo preprosto nesli v kontejner za smeti? Hvala za razumevanje,« so ogorčeni zapisali v društvu, kjer poudarjajo, da je situacija zbiranja rabljenih stvari v času covida-19 še kako zaostrena, zato je higiena toliko bolj pomembna. Ker so v društvu v nekaj dneh prejeli več kot 30 torb, od katerih so bile samo štiri očiščene, so akcijo zbiranja nemudoma prekinili.Samo za primer: stroški čiščenja umazanih torb bi znesli okrog 1000 evrov. »Že tako se vsi trudimo zadostiti pravilom NIJZ, a da prejmemo torbo celo s koščki kislih črvov, smo v prekršku mi, saj so lahko jasni prenašalci virusa. Nimamo pa niti možnosti karantene niti lastne čistilnice. Trde torbe žal v pralne stroje ne gredo.«Žalosten pogled na zadnjo škatlo, ki je člane mariborskega društva za zaščito živali pričakala pred vrati in v kateri je mrgolelo črvov in muh, tokrat ni bil prvi. Kljub temuiz DZŽ Maribor tukaj ne vidi ničesar slabega, ker da se pač zgodi, če so ljudje malo nepozorni in iz kakšne preluknjane škatle pridejo črvi.»Ne glede na vse smo veseli vsake donacije, saj so več kot dobrodošle. Kljub temu moramo opozoriti, da si živali ne zaslužijo jesti takšne hrane,« pravi Klobučarjeva in dodaja, kako vsako donacijo, ki jo prejmejo, redno objavljajo na družabnih omrežjih in se tako javno zahvalijo dobrim ljudem, ki jim priskočijo na pomoč, ki je več kot dobrodošla. Povedala nam je tudi, da je v tem času na mariborskem območju veliko mačk brez doma, saj jih niti v zavetišče ne morejo več sprejemati. Zato lastnikom mačk najbolj svetujejo, da jih sterilizirajo, pri tem jim tudi v društvu veliko pomagajo, pravzaprav v okviru svojih zmožnosti, saj je vse to povezano s finančnimi stroški. Naša sogovornica žalostno ugotavlja, da je vedno manj prostovoljcev in aktivistov, ki so pripravljeni pomagati v društvu, pravzaprav za živali. Na začetku jih je več zainteresiranih, pozneje pa hitro obupajo, še zlasti potem ko marsikaj vidijo in doživijo na terenu.