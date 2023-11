Kaj čaka Slovenijo? Po vseh napetostih sreda dan D za Golobovo vlado

Koalicija bo po burnem političnem dogajanju v sredo razpravljala o izpolnjevanju koalicijske pogodbe in možnosti rekonstrukcije vlade. Premierjeva napoved slednje je namreč močno razburila SD in Levico, ki dvomita v primernost trenutka za tak korak, bolj nujen je pogovor o delovanju koalicije in prioritetah do konca mandata, menita.

V največji vladni stranki Gibanje Svoboda sicer kljub ostrim kritikam koalicijskih partnerjev vse navedbe o napetosti v vladni koaliciji zavračajo. Kot poudarjajo, bo sredin sestanek predstavnikov vodstev koalicijskih strank namenjen pregledu ciljev koalicijskih pogodbe, tudi v luči spremenjenih okoliščin, med drugim poplav in zaostrene varnostne situacije.

Glede rekonstrukcije vlade pa poudarjajo, da ob cilju boljše organizacije ta nikakor ne pomeni ukvarjanja same s sabo, da pa gre sicer za zdaj zgolj za idejo, ki je naletela na buren odziv na političnem parketu.

Golob: odprto je vse

Premier in prvak Svobode Robert Golob je sicer po seji sveta stranke prejšnji teden dejal, da je pri tem odprto vse, ključno vlogo bo pri presoji odigrala učinkovitost izpolnjevanja koalicijskih zavez, danih tudi volivcem. V zadnjem letu, še posebej ob poletnih ujmah, so namreč po Golobovih besedah ugotovili, da medresorska usklajevanja med velikim številom ministrstev postanejo cokla za učinkovitost delovanja vlade.

Za koalicijske partnerje bolj kot rekonstrukcija vlade nujen pogovor o izpolnjenih koalicijskih zavezah in delovanju vladne koalicije. Koalicijski partnerici SD in Levica si medtem bolj kot pogovora o rekonstrukciji želita pogovor o izpolnjevanju ciljev, zapisanih v koalicijski pogodbi.

Socialni demokrati za iskren in odkrit pogovor

»Socialni demokrati pričakujemo iskren in odkrit pogovor o načrtu dela koalicije za naprej, najprej glede ključnih izzivov, med drugim reševanja pereče problematike javnega zdravstva, spopadanja z draginjo in inflacijo, poplavno obnovo ter ostalih aktualnih temah,« so pred sredinim sestankom vodstev koalicijskih strank za STA navedli v SD. Kot so zatrdili, verjamejo, da bodo dosegli dogovor o pričakovanjih in v prihodnje delo povsem usmerili v uresničevanje koalicijskih zavez.

O možnosti rekonstrukcije je sicer predsednica SD Tanja Fajon dejala, da bodo v stranki resno premisli, kaj pomeni drastično nižanje števila resorjev. V stranki je sicer slišati tudi, da SD na manjšanje števila ministrstev v kvoti stranke ne bo pristala, kot tudi ne na rekonstrukcijo vlade za vsako ceno.

»Politični dogodki prejšnjega tedna odpirajo cel kup vprašanj in povzročajo zaskrbljenost v javnosti kot tudi znotraj koalicije. Za Levico je ključno, da se ukvarjamo predvsem s tem, kako bomo izboljšali življenje ljudi, sanirali posledice poplav,« je o pričakovanjih najmanjše koalicijske partnerice za STA dejala koordinatorica Levice Asta Vrečko.

Rekonstrukcija vlade ne bo mogoča vsaj še do konca decembra

Tudi če bi premier Golob uspel prepričati koalicijski partnerici, da pristaneta na krčenje števila ministrstev, kar bi za seboj bržkone potegnilo tudi spreminjanje obstoječe koalicijske pogodbe, pa rekonstrukcija vlade ne bo mogoča vsaj še do konca decembra. Aktualno organiziranost vlade namreč določa zakon o vladi, ki so ga volivci potrdili na referendumu novembra lani.

DZ je rezultate referenduma razglasil 23. decembra lani, skladno z referendumsko zakonodajo pa DZ leto po razglasitvi odločitve na referendumu ne more sprejeti, ki bi bil vsebinsko v nasprotju z odločitvijo volivcev.