Kacin: Napadov je vse več, težko je bilo gledati maltretiranje

V ponedeljek so opravili 5596 testov za virus sars-cov-2, od tega jih je bilo 1302 pozitivnih (23,27 odstotka). Če je delež pozitivnih dobra novica, pa je vsekakor slaba novica število umrlih, največ doslej.

Po katastrofalnem dnevu, ko je zaradi koronavirusa umrlo 59 oseb, je Jelko Kacin znova stopil pred novinarje . Poleg njega je na novinarski konferenci še minister za finance, ki je razkril, kakšne ukrepe vlada sprejema, da bi rešila podjetja. Komentiral je tudi napad na Milana Kreka in povedal, da primer obravnava policij a.je v uvodu povedal, da podatki ne kažejo, da se stanje izboljšuje. »Hitro širjenje virusa in otežene razmere niso povzročile le zdravstvene krize, temveč močno vplivajo tudi na gospodarsko življenje,« povedal je, da so izjemne razmere, povzročile številne stiske.V obravnavi je predlog zakona o interventnih posledic. Poslanci bodo v državnem zboru v sredo razpravljali o PKP6. V pripravi so nekateri amandmaji na pristojnem odboru v državnem zboru pa so ugotovili, da je treba nekatere ukrepe, ki so bili del prejšnjih paketov, je treba dopolniti, podaljšati, okrepiti. Povedal je še, da je v pripravi že PKP7.Jelko Kacin je na novinarski konferenci spregovoril tudi o incidentu v prestolnici, katere glavni akter je bil Zlatko. Povedal je, da je sicer takšnih groženj vedno več in da napad na Kreka ni osamljen primer. Povedal je, da je bil napada deležen tudi sam in dodal, da se pri vsakem primeru posebej odloča kako in kaj.O dogodku je bila obveščena tudi policija, podan je bil predlog za pregon. »Kmalu po napadu sem tudi sam obiskal Kreka na NIJZ in lahko povem, da dogodek obravnava kriminalistična služba. Obsojam včerajšnji dogodek. Ta napad in nadlegovanje. Težko je gledati posnetek, osem minut maltretiranja osebe, ki nosi velik del bremena Slovenije na soočanje s covid.«Kacin je še dejal, da ceni odzive iz javnosti. »Ali bo potrebno o tem reči še kaj več, težko presojam. Dogodek je izjemen in odzivi so pozitivni in to nas opogumlja, da bomo skupaj zmogli.«Minister za finance Andrej Šircelj je dejal, da vlada skrbi za vsa področja in sprejema določene ukrepe. Tako na gospodarskem, socialnem in zdravstvenem področju.»Drugi val krize je v primerjavi zahtevnejši. Zahtevnejša je borba proti drugemu valu na vseh področjih. Vlada je prepričana, da je treba vztrajati, tudi, da se zagotovi pomoč,« je dejal minister.Povedal je, da je bilo na odboru sprejeto, da se podaljša ukrep nadomestila plačil za začasno čakanje na delu. »Sprememba je, da lahko podjetja dobijo 100 odstotno nadomestilo za čakanje za delo, prej je bilo 80 odstotkov. 100 odstotkov lahko dobijo, a je skupni znesek omejen na 800 tisoč evrov. Če bodo podjetja dala vlogo za 100 odstotno nadomestilo, potem bodo lahko skupni znesek določila z največ 800 tisoč. Če bodo prosila za 80 odstotkov, potem maksimalnega zneska ni, ni omejitev glede na državno pomoč. Podjetja se za to odločijo na podlagi izračuna.«Povedal je, da je spremenjen tudi odlok, ki določa povrnitev fiksnih stroškov. »Tista podjetja, ki so izgubila najmanj 30 odstotkov prihodkov v letu 2020 v primerjavi z letom 2019, bodo nadomestila dobila za plačilo fiksnih stroškov – najemnine, zavarovanje, plačilo za energente, komunalne storitve. Glede na to, ali jim je promet padel za več kot 70 ali za 30 do 70 odstotkov.«Povedal je še, da se nadaljuje moratorij na odplačilo kreditov do konec januarja 2021. Vrtci se v dani situaciji ne plačujejo, če gre za zaprtje vrtca in ga otroci ne morejo obiskovati. Za izobraževanje se financira nabava telekomunikacijske opreme. Vsi otroci bodo imeli možnost telekomunikacijske opreme.