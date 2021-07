Janša: Zapiranje in omejitve niso več potrebne, pozdravlja dejanje opozcije (V ŽIVO)

Pred kamere bodo skupaj stopili predsednik vladeter podpredsednika vladein. Na novinarski konferenci predvideni za 17. uro bodo v predsedniški palači spregovorili o aktualnih epidemioloških razmerah in drugih aktualnih temah.Glede na tvitanje nekaterih politikov koalicije, lahko pričakujemo preobrat v vodenju države v času epidemije. Bo slovenska vlada šla po sledeh avstrijskega kanclerja, ki je napovedal, da zapiranje ne bo več, da bo pa vsak posameznik odgovoren sam za svoje zdravje?Takole je v sredo zapisal Tonin: »Epidemijo lahko končamo – za to ne potrebujemo dodatnih zapiranj, ampak precepljenost in osebno odgovornost. Svojo energijo moramo usmeriti v promocijo cepljenja, zagon gospodarstva ter v krepitev javnega zdravstvenega sistema.«Janša pa: »ZDAJ JE NA VAS! Nevarnost #COVID19 je še vedno tu, a odgovornost za vaše zdravje in zdravje vaših bližnjih je povsem v vaših rokah. Cepiva je dovolj. Ne stroka, ne EU, ne @vladaRS ne morejo narediti nič več. CEPIMO SE! Ne potrebujemo novih omejitev, le odgovornost in solidarnost.«Spomnimo, Evropa se boji 4. vala epidemije, ki ga nikakor ne moremo ustaviti, saj še ni cepljenih dovolj ljudi.