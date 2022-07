Kaj bo z denarjem za junake s Krasa? Golob ima zanje pomembno sporočilo

Vlada je pred tednom dni zagotovila finančna sredstva za prostovoljne gasilce in drugi prostovoljce, ki sodelujejo pri gašenju požarov na Krasu. Kot so tedaj pojasnili, bodo sredstva prostovoljnim gasilcem in drugim prostovoljcem razdelila prostovoljna gasilska društva in druge nevladne organizacije, ki so pri gašenju požarov na Krasu sodelovale na podlagi aktiviranja načrtov zaščite in reševanja.