Kaj bo s Slovenci? Tako malo otrok se pri nas še ni rodilo

Ženske v Sloveniji so najmanj otrok doslej rodile leta 2023, in sicer nekaj manj kot 17.000. Matere so bile ob rojstvu prvega otroka povprečno stare 29,7 leta in ob rojstvu vseh otrok 31,1 leta, navaja statistični urad.

Število rojenih otrok leta 2023 je bilo najmanjše v 102-letni zgodovini spremljanja števila rojstev. Rodilo se jih je 16.989, od tega 8677 dečkov in 8312 deklic. Na 1000 prebivalcev se je rodilo osem otrok, kar je bilo prav tako najmanj od leta 1922. Pa tudi začasni podatki za lani kažejo, da bo število rojenih med najnižjimi do zdaj.

Več otrok rodile neporočene mame

Povprečna starost mater ob rojstvu otroka se od leta 2019 naprej ni spremenila in je znašala 31,1 leta. Povprečna starost ob rojstvu prvega otroka pa se je v primerjavi s prejšnjimi leti še malenkost zvišala na 29,7 leta. To sta sicer najvišji vrednosti od leta 1954, odkar imajo na voljo tovrstne podatke.

V zakonski zvezi se je leta 2023 rodilo 7383 otrok, neporočenim materam pa 9606 ali 56,5 odstotka. Otrok, ki jih rodijo neporočene matere, je sicer vse več. Najmanj jih je bilo v 60. letih, ko je bilo neporočenih mater približno devet odstotkov.