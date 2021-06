Odprava omejitev: cepiva je dovolj za vse — Janša: čaka nas sproščeno poletje (VIDEO)

Lahko računamo na sproščeno poletje

Predsednik vlade, minister za zdravjein direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)so se zahvalili Madžarski za solidarnost, potem ko je madžarski zunanji ministerpredal donacijo – 300.000 doz cepiva AstraZenece.Krek je poudaril, da je današnji dan dan solidarnosti: države, ki imajo več cepiva, pomagajo državam, ki imajo manj cepiva. Pozval je, da bodimo solidarni tudi med seboj, da pokličimo tiste, predvsem starejše, ki še niso bili cepljeni. Z madžarsko donacijo bomo imeli dovolj cepiva, da bi do konca junija cepili vse, ki si to želijo.Poklukar je povedal, da bomo 300.000 doz cepiva vrnili, ko bomo imeli cepiva dovolj, predvidoma jeseni. V tem ključnem trenutku je vsak odmerek cepiva dragocen, je poudaril.Szijjarto je poudaril, da je cepivo rešitev za epidemijo, da pa je Bruselj pokvaril nabavo cepiv za Evropo. Poleg nabav je bil kritičen tudi do mehanizma razdeljevanja cepiv. Pohvalil je Madžarsko, ki je v vrhu po precepljenosti. »Cepivo za nas ni ideološko politično vprašanje, ampak nekaj, kar pomaga pri reševanju človeških življenj. Hitreje ko se cepijo naši sosedi, hitreje lahko steče promet med državami in manjša je možnost, da se okužbe širijo.«Danes je za Slovenijo dvakrat poseben dan, je povedal ​Janša: »Pred natančno 30 leti je prisegla prva generacija slovenske vojske. Takrat je bilo pred nami še vse odprto; razglasitev samostojne države, pričakovana agresija in predvsem, bili smo sami. Danes Slovenija ni več sam, obdana je s štirimi prijateljskimi državami. Tudi v tej preizkušnji, ki jo predstavlja pandemija, nismo sami.« Donacija Madžarske to dokazuje, je dodal premier. Zahvalil se je tudi za donacijo zaščitne opreme, ki jo je Madžarska podelila nekaterim slovenskim občinam ob začetku epidemije.Z dodatnimi dozami cepiva bo Slovenija do poletja ustavila epidemijo in na podlagi tega lahko računamo na sproščeno poletje, je napovedal Janša.V kratkem bo Slovenija izdala evropski certifikat za prosto prehajanje meja, ki bo prebolevnikom, cepljenim ali testiranim omogočil prosto gibanje po Evropi, je povedal premier. Slovencem je sporočil, da moramo biti v naslednjih tednih previdno, da je število okužb v Sloveniji še vedno močno nad evropskim povprečjem ter da lahko cepljenje prepreči hujše posledice.»Pred nami je nekaj tednov tekme s časom. v tej tekmi bomo zmagali predvsem s pomočjo teh dodatnih odmerkov cepiva. Od danes ni več čakalnih vrst. Od danes se lahko cepi vsak, ki to želi, ki se želi prosto gibati, ki mu je mar za svoje zdravje in zdravje drugih,« je pozval k cepljenju.