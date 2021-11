Minister Poklukar namignil, kaj bo z božičnimi praznovanji (VIDEO)

V sredo so opravili 7.194 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 2.668 oziroma 37 odstotkov. V državi je po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) trenutno aktivno okuženih 42.559, kar je 898 manj kot dan prej.

V UKC Ljubljana ob tem opozarjajo, da so razmere na intenzivnih covidnih oddelkih še vedno kritične. Po besedah vodje oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike Matjaža Jereba so že daleč prek roba zmogljivosti. Med bolniki na intenzivnih oddelkih pa celo še nekoliko narašča delež necepljenih.

Evropska agencija za zdravila (Ema) je sicer danes priporočila razširitev uporabe cepiva proti covidu 19 podjetij Pfizer in Biontech na otroke, stare od pet do vključno enajst let. Cepivo za stare 12 let in več so odobrili že pred tem. Ema za mlajše otroke priporoča manjši odmerek cepiva kot za druge.

Pred javnost je po seji vlade stopil minister za zdravje Janez Poklukar.

Vlada na današnji seji ni spremenila oz. zaostrila ukrepov za zajezitev epidemije covida-19, je po seji povedal minister za zdravje. Pripravljajo pa skupna priporočila glede organizacije sejmov in prireditev v času božično-novoletnih praznikov. Priporočila po njegovih besedah pripravlja ministrstvo za gospodarstvo.

»Ko bo s strani ministrstva za gospodarstvo znana končna oblika teh predlogov, vas bomo s tem tudi seznanili,« je napovedal Poklukar. Na vprašanje, če lahko ljudje napovedana priporočila razumejo kot potrditev, da bodo prireditve v prazničnem času dovoljene, je Poklukar pojasnil, da je epidemiološka situacija v Sloveniji skrajno resna in si kakršnega koli porasta števila okužb ne moremo privoščiti.

Poudaril je, da si v vladi prizadevajo do neke mere dopustiti izvedbo sejmov in prireditev, a pod strogim nadzorom izvajanja epidemioloških ukrepov.

Minister za zdravje je danes znova ponovil poziv, da se čim več dela od doma.

Žalosti ga, da nekateri ne zaupajo zdravnikom

»Kot minister za zdravje, še posebej pa kot zdravnik, se iskreno strinjam z včerajšnjimi besedami dr. Gorjupove. Tudi mene žalosti, da nekateri ljudje ne zaupajo stroki. Da ne zaupajo zdravnikom. Predvsem pa, da ne zaupajo v tisto, kar priporočamo in verjamemo, da je dobro za vse nas in da nas bo vrnilo v normalno življenje,« je bil kritičen Poklukar.

Velike novosti zakona o zdravniški službi, nove licence za zdravnike

»Danes smo na vladi sprejeli kar nekaj pomembnih odločitev, ki bodo pripomogle k boljšemu delovanju in dostopnosti zdravstvenega sistema, predvsem na primarni ravni,« je poudaril minister, ki je predstavil bistvene novosti zakona o zdravniški službi.

Nove licence

Zdravniška zbornica spremlja in nadzoruje strokovni razvoj zdravnikov in zobozdravnikov od začetka njihovih karier do konca, zaradi česar se nanjo prenaša tudi pristojnost izvajanja strokovnih izpitov. Zbornica je aktivno vključena v zagotavljanje ustreznega podiplomskega usposabljanja in izobraževanja za zdravnike in zobozdravnike v okviru podeljevanja in podaljševanja licenc, kjer bo zdravnik opravljal izpit pred veččlansko komisijo zdravnikov in profesorja slovenskega jezika. Izpit iz slovenskega jezika, ki bo potekal pri zbornici na ravni znanja C1, bo primarno upošteval vsebine strokovne terminologije zdravnika. Zaradi poenostavitve postopkov zaposlitve zdravnikov iz tujine se z novelo zakona predlaga, da se znanje slovenskega jezika dokazuje tudi s potrdilom zbornice.

Zakon uvaja novo licenco, ki se zdravniku po opravljenem strokovnem izpitu podeli po uradni dolžnosti z namenom takojšnje vključitve v samostojno opravljanje zdravniške službe. Zdravnik bo lahko samostojno opravljal zdravniško službo na strokovnem področju, za katero je pridobil licenco, z dodatnimi usposabljanji in izobraževanji pa bo imel možnost pridobiti tudi certifikat o usvojenih posebnih znanjih na določenem drugem strokovnem področju.