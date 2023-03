Kaj bo novega na Gospodarskem razstavišču

Sejmi IFAM - INTRONIKA – ROBOTICS se bodo odvijali na Gospodarskem razstavišču, Ljubljana v najsodobnejših sejemskih dvoranah v Sloveniji in regiji. Vsebina strokovnih sejmov je razdeljena na posamezna področja. IFAM pokriva področja avtomatizacije, mehatronike, senzorike, montaže, sisteme za pozicioniranje, tehnologije pogonov, sisteme nadzora, industrijske komunikacije, merilne in testne tehnologije, računalniškega vida, vgrajenih sistemov, laserske tehnologije, pametne sisteme in tovarne, proizvodno informatiko, 3D tisk ter druge vsebinske segmente. Na B2B sejmu INTRONIKA se predstavljajo razstavljavci iz vsebin profesionalne in industrijske elektronike, komponent, močnostne elektronike, komunikacij, opreme in orodja, drugo. Strokovni sejem ROBOTICS je namenjen industrijskim robotom, kobotom in servisni robotiki, griperjem, orodjem in opremi ter računalniškim rešitvam – aplikacijam potrebnih za njihovo funkcioniranje.

