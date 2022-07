Kaj bi se zgodilo, če bi na Ljubljano padla jedrska bomba? To je zemljevid posledic

Jedrski zgodovinar Alex Wellerstein z Inštituta Stevens Institute of Technology je oblikoval zemljevid, ki prikazuje, kaj bi se zgodilo, če bi na vaše mesto padla jedrska bomba. Med vsemi jedrskimi bombami, ki trenutno obstajajo, izberete eno, simulator pa bo izračunal posledico bombnega napada.

Prizadeto območje, če bi na Ljubljano padla jedrska bomba Deček (Little boy), takšno kot so v 2. svetovni vojni ZDA vrgle na Nagasaki. FOTO: Zaslonski Posnetek

Če bi denimo na Ljubljano vrgli jedrsko bombo, takšno, ki jo je v 2. svetovni vojni ZDA vrgla na Nagasaki, bi bil polmer ognjene krogle pri udaru površine 180 metrov. Popolnoma bi se uničila poslopja v polmeru 340 metrov oziroma na površini 0,36km2 od središča Ljubljane, v tem delu pa ne bi bilo preživelih. Sevanje 500 rem, ki bi lahko povzročilo smrt v roku enega meseca, 15% preživelih pa bi sčasoma umrlo zaradi raka, se nahaja na zelenem območju v polmeru 1,2 kilometra iz središča oz. na površini 4,51 km2, kažejo izračuni.

Opekline tretje stopnje, ki segajo skozi vse plasti kože in so pogosto neboleče, ker uničijo živce, bi zadele območje 11,4 km2 oziroma v polmeru 1,91km iz središča prestolnice.

Vse to so le projekcije in dovolj zastrašujoče, da bi morali na svetu storiti vse, da do uporabe jedrskega orožja ne bi nikoli prišlo.

Tukaj si lahko ogledate zemljevid NUKEMAP, kamor lahko vtipkate mesto in izberete jedrsko konico.