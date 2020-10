Kadunc ostaja, tehnične težave onemogočile razpravo o razrešitvi

Del svetnikov zaradi tehničnih težav ni mogel sodelovati

Predčasna razrešitev Kadunca pravno sporna?

Programski svet RTVS je na današnji redni seji še pred sprejetjem dnevnega reda sklenil, da bo sejo prekinil in jo bo nadaljeval 2. novembra. Predvidoma istega dne bo tudi obravnaval pobudo skupine 13 svetnikov za predčasno razrešitev generalnega direktorja . Ni pa še jasno, ali bo pobudo uvrstil na redno ali ločeno izredno sejo.Preberite še: RTV se spet trese, na pomoč poklicali Čeferine Zaradi epidemije je današnja seja programskega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) prvič doslej potekala na način, da je bil del svetnikov prisoten v sejni sobi, ostali pa so se je udeležili na daljavo. Slednji zaradi tehničnih težav niso mogli enakovredno sodelovati v razpravi, še več težav pa je bilo pri glasovanju.Svetniki so se zaradi tega odločili za prekinitev seje in njeno nadaljevanje prihodnji ponedeljek. Pred tem pa kljub dve uri in pol dolgi uvodni razpravi niso dorekli, ali bi pobudo za predčasno razrešitev generalnega direktorja RTVS Kadunca uvrstili na redno sejo ali pa bi jo obravnavali na ločeni izredni seji, ki bo predvidoma prav tako 2. novembra.Nazadnje je med svetniki prevladalo stališče, naj o zadevi odloči predsednik programskega sveta, pred odločitvijo pa naj se posvetuje s pravno službo RTVS, s čimer se je Baškovič strinjal.Sicer je skupina 13 svetnikov prepričana, da so izpolnjeni zakonski razlogi za predčasno razrešitev Kadunca. Očitke so pobudniki združili v osem točk, med drugim pa generalnemu direktorju očitajo, da je javna RTV hiša med letoma 2017 in 2019 poslovala z izgubo. Baškovič je medtem zaprosil za mnenje o morebitnih pravnih tveganjih v zvezi s pobudo za predčasno razrešitev Kadunca z direktorske funkcije, kar je svetnica, ki je se tudi podpisala pod pobudo, v današnji razpravi označila za zlorabo pristojnosti predsednika programskega sveta.Pravno mnenje so izdelali v odvetniški družbi Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji. Po njihovi oceni bi bila predčasna razrešitev Kadunca na podlagi očitkov, ki so jih v pobudi navedli svetniki in »ki niso zadostno konkretizirani, pravno sporna«.