Kadrovske spremembe: vlada imenovala novega državnega sekretarja

Vlada je na današnji seji imenovala Jureta Gašpariča za državnega sekretarja na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Funkcijo bo nastopil 3. aprila.

Gašparič, ki je funkcijo državnega sekretarja na takratnem ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport opravljal v letih 2020 in 2021 v vladi premierja Marjana Šarca, je višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. V letih 2019 in 2020 pa je zasedal mesto direktorja omenjenega inštituta in vodje znanstvenoraziskovalnega oddelka, izhaja iz sporočila po seji vlade.

Gašperič bo tako zasedel še drugo mesto državnega sekretarja na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki je po reorganizaciji vlade, kot si jo je zamislil koalicijski trojček Gibanje Svoboda, SD in Levica, zaživelo v začetku leta. Na eno izmed dveh mest državnih sekretarjev pa je vlada takrat že imenovala Matjaža Kranjca.