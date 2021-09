Kadite? Ta vladna odločitev vas bo udarila po žepu

Z novembrom se bodo cigarete in drugi tobačni izdelki podražili, vlada je namreč danes potrdila zvišanje trošarin. Nato se bodo trošarine za cigarete dodatno zvišale aprila 2022, ko bo za zavojček 20 cigaret v povprečju treba odšteti 4,6 odstotka več kot zdaj.Trošarina za cigarete se bo v skladu z danes sprejeto uredbo 1. novembra zvišala s 120 na 123 evrov za 1000 cigaret. Pri tej trošarini in 22-odstotnem davku na dodano vrednost bo znašala celotna obremenitev zavojčka cigaret s povprečno drobnoprodajno ceno 3,16 evra.Aprila 2022 bo sledilo dodatno zvišanje trošarin na 126 evrov, celotna obremenitev zavojčka cigaret s povprečno drobnoprodajno ceno pa se bo zvišala na 3,22 evra. Takrat bodo drobnoprodajne cene cigaret v povprečju za 4,6 odstotka višje kot danes, so izračunali na finančnem ministrstvu.Prav tako je vlada s 1. novembrom zvišala trošarine za cigare in cigarilose, drobno rezani tobak in drug tobak za kajenje, kot tudi za tobak za segrevanje.Pred tem so se trošarine na tobačne izdelke v Sloveniji nazadnje zvišale 1. oktobra 2020.Vlada si od višjih trošarin za cigarete obeta dodatnih 15,6 milijona evrov prihodkov letno oz. v povprečju 1,3 milijona evrov na mesec. Spremembe trošarin za ostale tobačne izdelke bodo imele minimalen učinek na državni proračun.