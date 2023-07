Kadar se ženski jezik ne suče: premiera že to soboto na Studencu pri Domžalah

Drugi največji pokriti slovenski avditorij na Studencu pri Domžalah je pripravljen na letošnjo osrednjo gledališko predstavo. Letos bo občinstvo nasmejala komedija dr. Vojmila Rabadana Kadar se ženski jezik ne suče, ki jo je priredil in jo režiral Alojz Stražar, sicer tudi predsednik KD Miran Jarc Škocjan. Premiera bo v soboto, 22. julija, ob 21. uri, v drugi polovici julija in prvi polovici avgusta pa bo sledilo še 10 ponovitev.

Tudi letos bo na odru bogata scenografija, igralci in pevci pa v bogatih kostumih Andreje Stržinar. Igralce in pevce bo spremljal prav poseben orkester mladih in uveljavljenih glasbenikov, glasbo je tudi tokrat za studenški oder napisal Slavko Avsenik ml., besedila pa Bernard Miklavc. Na odru bo več kot 40-članska ekipa, skupaj z drugimi sodelavci gledališča pa bo pri predstavi sodelovalo približno 100 ljudi. Zanimivo je, s kakšnim navdušenjem vsi ljubiteljski gledališčniki od spomladi do skoraj konca avgusta prihajajo na Studenec. »Veseli smo, da si osrednjo gledališko predstavo ogledajo ljubitelji komedije iz vse Slovenije,« sporočajo iz KD Miran Jarc Škocjan.

Alojz Stražar se besedila ni lotil prvič, saj je komedijo Kadar se ženski jezik ne suče režiral že leta 1966. »Uspeh je bil takrat izjemen, saj smo kar dvanajstkrat gostovali na odrih,« je povedal Stražar. »Odobravam to, da je v predstavah veliko petja in živega izvajanja glasbe. Lahko rečem, da sem z dosedanjim delom zelo zadovoljen. Upam, da bo tako tudi na koncu.«