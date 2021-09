Kacinu jih je napela pred kamero (VIDEO)

Mnogi steže pogrešali, v zadnjih dneh pa ga je bilo spet moč videti na malih televizijskih ekranih. Med drugim tudi v zadnji Tarči na RTV Slovenija, kjer je beseda tekla o pogojih PCT, ki so minuli teden v javnosti dvignili veliko prahu ( zgodil se je tudi protest, ki se je sprevrgel v izgrede ). Da so bila mnenja v oddaji raznolika, verjetno ni treba izpostavljati. Moramo pa izpostaviti, kako močno se je iskrilo med pravnicoin nekdanjim prvim komunikatorjem na temo koronavirusaOdvetnica je bila kritična do načina komuniciranja, sodu pa je izbilo dno, ko je Kacin med oddajo voditeljicidejal, da bi pogovor drugače tekel, če bi oddajo začeli z neki prispevkom, ki so ga prikazali med oddajo, in da bi se pogovarjali od tam naprej. Takoj za njim je besedo dobila Pirc Musarjeva, ki ni pokazala usmiljenja do sogovornika, ki je stal tik ob njej: »Rada bi spet opozorila na to, kako gospod Kacin komunicirate. Vračate vprašanje z vprašanjem in se posvečate temam, ki niso vaša ingerenca. Zakaj očitat novinarjem, kako postaviti oddajo in kateri prispevek bi moral biti prvi, da bi debata stekla? Ne gre na ta način. In še iz vašega prejšnjega izvajanja, ko ste rekli, da boste obvezno cepljenje najprej uzakonili za državno upravo, zato, da boste za zgled. Z vidika prava in načela sorazmernosti je to katastrofalno napačno razmišljanje. Treba je razmišljati, da se bo obveznost cepljenja uvedlo tam, kjer imamo najbolj ranljive skupine, kjer podatki kažejo, da se virus najbolj širi hitro naokrog, in šele potem ko preučiš z vidika načela sorazmernosti, iti v neko obvezno cepljenje, če se bomo odločili za počasen sistem, in bomo šli najprej v posamezne segmente obveznosti. Spet smo pri komunikaciji.«