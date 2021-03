Kacina obtožili, da laže: »Njegova izjava je zlonamerna in zavajajoča«

Koordinator za logistični del množičnega cepljenja proti covidu 19je včeraj ob obisku cepilnega centra v Kranju med drugim izjavil: »Meni se zdi nedopustno, da so v Mariboru cepili člane olimpijske reprezentance, ki odhaja na Japonsko šele poleti, in to je zloraba. Pričakujem, da se bo predsednik olimpijskega komiteja opravičil zaradi vseh pritiskov, ki jih izvajajo na lokalni ravni.«To pa je močno razjezilo predstavnike Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je izjava Kacina po njihovem mnenju »lažniva, zavajajoča in zlonamerna«. Športniki oziroma kandidati za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu po njihovih zagotovilih niso bili cepljeni, »kar pomeni, da ni šlo za nobeno zlorabo. To je edina resnica. To dokazuje tudi sinočnja odločitev Vlade RS, ki je na sinočnji seji kandidate za olimpijsko reprezentanco Slovenije uvrstila na prednostno listo cepljenja.«