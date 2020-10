Kacina bi zamenjali, ta se je odzval z ostro kritiko

Kritično o SD

Potem ko je predsedujoča SDpozvala premierja naj vlada razmisli o zamenjavi vladnega govorca za covid-19in direktorja Nijz-ja, se je na novinarsko vprašanje po Kreku odzval še Kacin. Ta tako kot Krek meni, da NIJZ potrebuje podporo vseh političnih strank, ne pa kritike.»Jaz se na politične odzive ne bom odzival. Poziv je bil naslovljen na Janšo in bo reagiral sam. Se pa strinjam s Krekom, da bi v takih razmerah in širitvi virusa, ki grozi vsem nam, pričakovali več politične podpore Nijz, ki je maksimalno obremenjen. Pričakovali bi tudi bolj kreativni prispevek z opozicije, da bi razumeli, da je trenutek resen, ne pa da postavljajo vprašanja, ki vsaj v primeru Nijz niso pomembna,« se je odvzal Kacin in z besedami zaščitil svojega kolega Kreka.»Na Nijz, ki je strokovna, in ne politična institucija, delam kot direktor, ki je zadolžen za poslovno in strokovno področje. S svojimi sodelavci delam v skladu z javno zdravstveno medicinsko stroko in komuniciramo z ljudmi na način, da bi razumeli, da gre za resno pandemijo, ki ima lahko resne posledice za celo državo in posameznika. Zato ocena Fajonove kaže na njen način razmišljanja, ki je vzet iz preteklosti, ker ona mojega strokovnega dela pač ne more ocenjevati,« je v odzivu za STA dejal Krek.Žalosti ga, da del politike napada tiste, ki »noč in dan garajo in se trudijo, da bi zajezili novi koronavirus«. »Na Nijz dela 27 epidemiologov, ki trenutno obvladujejo celotno epidemijo, da ni treba zapirati šol, tovarn in družbe, kar smo doživeli ravno od vlade, v kateri je bil kot koalicijska stranka tudi SD in ki ni poskrbela, da bi imel Nijz dovolj sredstev za delovanje, celo več, odvzela mu je velik del proračunskih sredstev in nas pustila v velikih finančnih težavah ob začetku epidemije,« je opozoril.Fajonova v pismu premierju očita zmedeno, nedosledno in nestrokovno komunikacijo pristojnih pri ukrepih za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. To po njenem mnenju dokazuje tudi zadnje dogajanje »o napovedi opustitve mask v šolah, ki ji je nato sledilo zanikanje s strani uradnega vladnega govorca«.