Kacin: Virus kroži, problematične so »čik pavze« (V ŽIVO)

V četrtek smo v Sloveniji zabeležili največ potrjenih okužb z novim koronavirusom doslej - med opravljenimi 3645 testi so okužbo potrdili pri 192 ljudeh. O aktualnih razmerah sta na novinarski konferenci spregovorila predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športain vladni govorec»Današnje številke so slabe, daleč najslabše od izbruha epidemije. Takšne številke kažejo, da virus kroži. Današnji dež je uvod v hladnejše mesece, kar pomeni, da bodo razmere za širjenje virusa v naslednjih dneh še bolj ugodne,« je uvodoma povedal Kacin.Kot je dodal, je četrtek prinesel tri rekorde – največje število opravljenih testov, največje število okužb in največje skupno število potrjenih okužb z novim koronavirusom, ki je preseglo 5000. Največ primerov je bilo v četrtek zabeleženo v Ljubljani (52). Virus se širi v DSO in med zaposlenimi v zdravstvu.Ker virus kroži v populaciji, je po mnenju Kacina samo vprašanje časa, kdaj se bo ponovno pojavilo novo žarišče v kateri od delovnih organizacij. »Odgovornost, da do tega ne pride, je na strani vseh – delavcev in delodajalcev«.Dodik Fikfakova je poudarila, da pogosto pozabljamo na primerne delovne procese. Meni, da so lahko problematični odmori, ponekod podajanje predmetov med zaposlenimi in tudi neprimerna higiena v skupnih straniščih. »Dolžnost delodajalca ni samo presoja tveganja in zelo natančen opis ukrepov, ampak tudi predvidevanja, kaj se bo zgodilo; ne samo v prostorih delovnega procesa, ampak tudi v prostorih, kjer se delavci združujejo denimo med odmori na čikpavzah«.Kaj lahko storimo za preprečitev širjenje virusa? Nošnja zaščitnih maske, higiena rok, naložitev aplikacije, upoštevanje razdalje ...