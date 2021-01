Kacin v drugačni vlogi z izjavo o cepljenih dvignil veliko prahu

Kacin: Če se bo dalo, bomo to možnosti izkoristili

Do prvih tekem na IBU svetovnem prvenstvu v biatlonu 2021 na Pokljuki nas loči le še 14 dni. Na Rudnem polju ob obilici snega potekajo zadnje priprave, ki jih je Organizacijski odbor Pokljuka v sredo predstavil na novinarski konferenci. Marsikoga je presenetilo dejstvo, da je predsednik organizacijskega odbora prav nekdanji vladni govorec za covid 19»Še vedno si prizadevamo, da bi gledalce pripeljali vsaj simbolično, da bi kdo navijal v živo in da bi se tisti, ki so se že dvakrat cepili in se borili s covidom, lahko udeležili tekmovanja ter navijali za domače in tuje biatlonce,« je ob predstavitvi prvenstva v prostorih Zavarovalnice Triglav povedal Kacin.Kot je pojasnil, gre za zahvalo tistim, ki so bili najbolj izpostavljeni v boju proti covidu 19. »Simbolično pa bi bili tudi predstavniki vseh gledalcev. Obenem pa s tem odpiramo možnosti za druge športne prireditve, da bi tisti državljani, ki bodo cepljeni, šport lahko naredili bolj živ, kot je bil v preteklem letu. Veliko bo odvisno od tega, kaj se bo zgodilo v prihodnjih dneh, a velja povabilo in če se bo le dalo, bomo to možnost tudi izkoristili,« je še povedal Kacin.Na Twitterju so se pojavili mnogi komentarji uporabnikov, ki se sprašujejo, ali se je Kacin s to izjavo znova »malo hecal«.Za Pokljuko je že prijavljenih 350 tekmovalcev iz 32 držav, čakajo pa še zadnje prijave, je pojasnil generalni sekretar odbora