Kacin: Ukrepi ne bodo za vse enaki, v šolah ne bo, kot je bilo do zdaj

Pa naj bo odpor še tako velik, ukrepi so, da zajezimo virus



Tam, kjer ni bilo tako veliko okužb, kot kaže, ukrepi ne bodo tako strogi

»Jaz nimam česa skrivati. Mislim, da je prav, da se pripravimo na veliko število, ki nas bo zresnila, ki nas bo pripeljala do tega, da bo vsakdo avtomatsko nataknil masko,« je za Odmeve dejal vladni govorec za covid 19, potem ko je odjeknila neuradna novica, da bo v sredo Nijz sporočil, da je bilo prek 500 novih potrjenih primerov okužb . Spomnimo, okužbe štejejo 24 ur, torej od torka ob polnoči do srede ob polnoči.Kacin je dodal, da so na kriznem sestanku vlade s skupino z zdravstvenega ministrstva razpravljali o vsakem od ukrepov posebej. »Kar je najmanj sporno, je, da bo frizer lahko obdeloval samo eno stranko hkrati. To je bilo jasno že bolj ali manj vsakomur. Tudi v fitnes centrih, pa naj bo odpor še tako velik, zagotovo ne bo mnogo ljudi, da bi tja hodili. Ampak razmere so preresne, da bi se ukvarjali s tem, kot da gre za neko akademsko razpravo.«»Kar zadeva šole, tak režim, kot je bil zdaj, ne more iti naprej. Treba je poskrbeti za večjo varnost učiteljev. Šola je šola, ko so otroci v šoli. Treba se je vprašati, ali nismo prehitevali s kakšno odločitvijo. Treba je zaščiti učitelje in učence in tudi starši vedo, da so otroci v šoli najbolj varni.«Kar se tiče zaprtja gostinskih lokalov pa: »Slovenija je različna, so deli, kjer je okužb bistveno manj. Ministri se strinjajo, da je treba v tistih regijah, kjer so do zdaj zdržali z relativno nizkim številom okuženih, vendarle pripoznati to kvaliteto življenja in ukrepe uvajati tam, kjer so res potrebni in utemeljeni.«»Če kaj spremenimo v šoli, bodo ukrepi začeli veljati v ponedeljek. Drugi bodo začeli veljati že prej.«Ministri imajo nalogo, da pripravijo vse potrebno, da vlada v sredo sprejme nove odloke. Kakšne zaostritve sprejemajo v drugih evropskih državah? Preverite, kje so že zaprli gostinske lokale, kje morajo nositi maske tudi na prostem