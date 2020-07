Kacin: To ni država, to je nacionalna katastrofa

Incident, ki ga bo spremljal do smrti

Vladni govornik za zadeve v zvezi s koronavirusomseje v pogovoru s PR strokovnjakinjov oddaji Zajtrk pr' Andreji o odgovornosti in nevarnosti širjenja okužbe znova navezal na primer Srbiji. Ta je po njegovem mnenju ravnala skrajno neodgovorno, ko je dovolila izvedbo nogometnega derbija s polnimi tribunami. »Država, ki spusti 16.000 ljudi na nogometno tekmo, da se derejo, pljuvajo in širijo virus naokrog, to ni država. To je neodgovorno početje, posledice tega ravnanja se bodo v tej državi pokazale v naslednjih tednih. To je nacionalna katastrofa.«​Preberite tudi:Kacin je tudi pojasnil, kakšne ukrepe je sprejel sam za zaščito pred okužbo. Glede na svojo funkcijo mora biti še toliko bolj odgovoren, tako do sodelavcev kot tudi do družinskih članov. »Sin se je s svojo družino odselil iz hiše, v kateri skupaj živimo, jaz sem dobil njegovo nadstropje, ki je bilo namenjeno moji dekontaminaciji po prihodu z dela. Preden sem vstopil, sem pustil vsa oblačila spodaj na terasi, se stuširal in preoblekel, sledila je dekontaminacija stvari: ura, očala … Kar nekaj časa je trajalo, da sem lahko spet prišel v svoje nadstropje in spregovoril z ženo in drugim sinom. Nikogar nisem okužil, nihče ni okužil mene, še zdaj to počnem. Z lastnim zgledom lahko največ dosežeš,« je povedal.Pogovor je sicer nanesel tudi na tisti slavni incident, ko je v državnem zboru s časopisom po glavi lopnil. Kot je pojasnil, je Hvalica »vlagal ogromno energije v to, da bi bil opažen in glavni v parlamentu«, njegove provokacije pa so tistega dne pripeljale do udarcev. »Dvignil sem časopis, ni bolelo, je pa zaleglo. V isti sekundi mi je bilo seveda žal, saj sem vedel, da se tega ne bom znebil do smrti in da bodo vedno znova pokazali zgodovinski črno-beli posnetek, ko odhajam od Iva Hvalice,« se Kacin danes zaveda, da si tega seveda ne bo smel privoščiti. »Včasih te zanese, to je dokaz, da smo vsi samo ljudje in krvavi pod kožo.«Kacin je razkril še, da se v prostem času rad potaplja in že čaka dan, ko bo izpolnil pogoje za vstop v pokoj, ko bo končno imel več časa za te aktivnosti. Sicer pa se bo kot predsednik organizacijskega odbora za svetovno prvenstvo v biatlonu na Pokljuki naslednje leto (z MZZ je podpredsednik) še posebej zavzemal za to, da bo Slovenija lahko gostila te tekme kot »covid varna« država.