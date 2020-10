Kacin spregovoril o poroki: bilo je 150 svatov

Druženja v lokalih po zaprtju

Ob skokovitem porastu števila okuženih se jeodzval na novinarsko vprašanje, ali se še dogajajo veliki družbeni dogodki v zasebni organizaciji. »V najbolj prizadeti regiji na Koroškem so se zgodile poroke s 150 udeleženci. To vemo, od tam prihajajo velike nevarnosti in ta praksa še vedno ni opuščena. In noben poziv, ki smo ga izrekli, ne pride na plodna tla. Kot da v nekaterih predelih Slovenije ne poznajo televizije in medijev,« je jezno povedal.A Kacin si je z izjavo streljal v lastno koleno. Vlada je resda vseskozi omenjala, naj se državljani izogibajo druženj več ljudi, a ker se pozivi niso prijeli, je napovedala, da bo z novim odlokom dovolila zbiranje ljudi v javnih in zasebnih prostorih z največ 10 ljudmi. A glej ga zlomka, med izjemami tega ukrepa je vlada navedla ravno poroke ...»Žarišče okužb so zasebne zabave, poroke, skupne vožnje v službenih avtomobilih, slabo spoštovanje ukrepov v delovnih organizacijah, druženje v lokalih po tem, ko se lokali zaklenejo,« je tarnal tudi direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo GolnikVlada bo v naslednjih dneh sprejela ukrep, ki omejuje število oseb v javnih in zasebnih prostorih na največ 10 ljudi. Med izjemami so: verski obredi, poroke, nadzorovane javne kulturne in športne prireditve ob ukrepih (brez zakusk). V javnih zaprtih prostorih bo nadzor nad tem, koliko ljudi bo smelo v prostor in kako daleč narazen bodo stali.