Spremembe na seznamih: cela Hrvaška ni več rdeča

Zeleni seznam držav (vstop v Slovenijo brez karantene)

Vlada je pri zelenem seznamu v največji možni meri upoštevala priporočila EU (14-dnevna incidenca največ 25/100.000 prebivalcev). Ciper

Finska

Latvija

Lihtenštajn

Litva

Poljska

Avstralija

Južna Koreja

Nova Zelandija

Srbija

Rdeči seznam držav (karantena, razen z negativnim testom ali izjemami)

Vlada je v največji možni meri upoštevala priporočila EU in Inštituta Roberta Kocha. Na rdečem seznamu je 16 držav članic EU in schengenskega območja, pri čemer so za države, ki imajo neenakomerne porazdelitve okužb, na seznamu samo administrativne enote s slabo epidemiološko sliko, in 114 tretjih držav. Avstrija (samo posamezne administrativne enote)

-administrativna enota Dunaj

-administrativna enota Predarlska

-administrativna enota Tirolska



-administrativna enota Bruselj



-administrativna enota Bruselj Bolgarija (samo posamezne administrativne enote)

-administrativna enota Blagoevgrad



-administrativna enota Blagoevgrad Hrvaška (samo posamezne administrativne enote)

-administrativna enota Brodsko-posavska

-administrativna enota Dubrovniško-neretvanska

-administrativna enota Liško-senjska

-administrativna enota Požeško-slavonska

-administrativna enota Šibensko-kninska

-administrativna enota Splitsko-dalmatinska

-administrativna enota Virovitiško-podravska

-administrativna enota Zadarska



Danska (samo posamezne administrativne enote)

-administrativna enota Hovedstaden, regija glavnega mesta



-administrativna enota Hovedstaden, regija glavnega mesta Francija (samo posamezne administrativne enote)

-administrativna enota Auvergne-Rona-Alpe

-administrativna enota Bretanja

-administrativna enota Center-Val de Loire

-administrativna enota Korzika

-administrativna enota Hauts-de-France

-administrativna enota Île-de-France

-administrativna enota Normandija

-administrativna enota Nova Akvitanija

-administrativna enota Oksitanija

-administrativna enota Provansa-Alpe-Azurna obala

-francosko čezmorsko ozemlje Francoska Gvajana

-francosko čezmorsko ozemlje Guadeloupe

-francosko čezmorsko ozemlje Sveti Martin

-francosko čezmorsko ozemlje La Réunion



-administrativna enota Budimpešta

-administrativna enota Győr-Moson-Sopron



-administrativna enota Dublin



-administrativna enota Dublin Luksemburg



Nizozemska (samo posamezne administrativne enote)

-administrativna enota Severna Nizozemska

-administrativna enota Južna Nizozemska

-administrativna enota Utrecht

-nizozemsko čezmorsko ozemlje Aruba

-nizozemsko čezmorsko ozemlje Saint Maarten



-administrativna enota Lizbona



-administrativna enota Lizbona Romunija (samo posamezne administrativne enote)

-administrativna enota Bacău

-administrativna enota Bihor

-administrativna enota Brăila

-administrativna enota Brașov

-administrativna enota Bukarešta

-administrativna enota Caras Severin

-administrativna enota Covasna

-administrativna enota Neamt

-administrativna enota Iasi

-administrativna enota Ilfov

-administrativna enota Prahova

-administrativna enota Vâlcea

-administrativna enota Vaslui



Švica (samo posamezne administrativne enote)

-administrativna enota Fribourg

-administrativna enota Ženeva

-administrativna enota Vaud



-Britansko čezmorsko ozemlje Gibraltar



-Britansko čezmorsko ozemlje Gibraltar Afganistan

Albanija

Alžirija

Andora

Angola

Argentina

Armenija

Azerbajdžan

Bahami

Bahrajn

Bangladeš

Belize

Belorusija

Benin

Bolivija

Bosna in Hercegovina

Brazilija

Burkina Faso

Burundi

Butan

Čad

Čile

Črna gora

Dominikanska republika

Egipt

Ekvador

Ekvatorialna Gvineja

Eritreja

Esvatini

Etiopija

Filipini

Gabon

Gambija

Gana

Gvajana

Gvatemala

Gvineja

Gvineja Bissau

Haiti

Honduras

Indija

Indonezija

Irak

Iran

Izrael

Jamajka

Jemen

Južna Afrika

Južni Sudan

Kamerun

Katar

Kazahstan

Kenija

Kirgiška republika

Kolumbija

Komori

Kongo

Kongo

Kosovo

Kostarika

Kuvajt

Lesoto

Libanon

Liberija

Libija

Madagaskar

Malavi

Maldivi

Mali

Maroko

Mavretanija

Mehika

Moldavija

Mongolija

Mozambik

Namibija

Nepal

Niger

Nigerija

Nikaragva

Oman

Pakistan

Panama

Papua Nova Gvineja

Paragvaj

Peru

Rusija

Salvador

Sao Tome in Principe

Savdska Arabija

Senegal

Severna Koreja

Severna Makedonija

Sierra Leone

Sirija

Slonokoščena obala

Somalija

Srednjeafriška republika

Surinam

Tadžikistan

Tanzanija

Togo

Trinidad in Tobago

Turčija

Turkmenistan

Ukrajina

Uzbekistan

Venezuela

Vzhodni Timor

Zambija

Združene države Amerike

Združeni arabski emirati

Zelenortski otoki

Vlada je v soboto sprejela, da bo od ponedeljka negativni test ob vstopu v Slovenijo že zadoščal, da karantena ne bo odrejena , na podlagi priporočila Evropske komisije pa uvaja oranžni seznam držav (države s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami), ki nadomešča dosedanji rumeni seznam. Potem ko so bile spremembe na seznamih (ne)varnih držav nazadnje sprejete 30. avgusta, o spremembah na teh seznamih je danes odločila vlada na dopisni seji, potem ko se je seznanila z oceno epidemiološkega stanja po Evropi. Tudi spremembe na teh seznamih začnejo veljati v ponedeljek.Preberite tudi:Vladni govorec za covid-19je za Dnevnik na RTV Slovenija pojasnil, da je Srbija tako popravila svojo epidemiološko sliko, da bo postala varna, zelena država. Na hrvaškem je nekaj županij, ki so rdeče, vse županije, ki mejijo na Slovenijo, pa so po novem oranžne (da bi Slovenija po nemškem vzoru na svoj rdeči seznam dala samo najbolj ogrožene hrvaške županije, so že poleti predlagali županje v hrvaški Istri). V Avstrijo so rdeči Dunaj ter deželi Predarlska in Tirolska, na Madžarskem pa prestolnica Budimpešta in okrožje Györ. To so spremembe, ki so vezane na evropski pristop. Čim več želimo reševati s testiranjem ljudi in čim manj s karantenskimi odločbami, je pojasnil Kacin in dodal, da želijo z negativnimi testi poenostaviti ukrepanje, saj je izdajanje karantenskih odločb dodatno breme. V naslednjih tednih in mesecih bomo manj potovali, je še povedal, saj se epidemiološke razmere slabšajo v večini držav.Države ali deli držav (enote/regije/območja/županije...), ki niso na zelenem ali rdečem seznamu, so na oranžnem seznamu.