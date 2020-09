Kacin spet razburja: »Lahko gre naslednji teden namesto mene rodit«

Uradni vladni govornikje med petkovo tiskovno konferenco med drugim opozoril, da mnogi lažejo epidemiologom in jih zmerjajo, omenil je tudi primer nosečnice, ki je zamolčala, da živi v skupnem gospodinjstvu z okuženo osebo . Tistim, ki ne verjamejo v virus oz. kakšne strašne posledice ima lahko, pa je na srce položil zgodbo še ene nosečnice, s čimer je sprožil burne odzive.»Rad bi delil spoznanje ene od bolnic, ki se dolge tedne bori z boleznijo in nima pridruženih bolezni. Pravi, da je porod prava šala v primerjavi s covidom 19. Vsem bolnikom želi hitro okrevanje, da bi čim prej lahko začeli dolgotrajno rehabilitacijo, ki sledi tej zahrbtni bolezni,« je povedal Kacin.Preberite tudi:Na spletnih omrežjih so se oglasili številni Slovenci in Slovenke. Nekateri ob tem opozarjajo, da bolezen res ni nedolžna, druge je močno zmotila primerjava poroda in bolezni, tretji pa namigujejo, da si je Kacin izjavo nosečnice preprosto izmislil.Objavljamo nekatere odzive (nelektorirano):»Jaz sem enkrat prebolela eno res pravo gripo. Je bilo tako hudo, da sem kar dolgo rabila, da sem se postavila na noge. Dlje kot po štirih porodih skupaj. Ampak to je moja izkušnja in ne trdim, da je to splošno dejstvo (in tega ne trdi niti Kacin.)«»Meni se zdi, da tale covid še največ posledic pušča na naših možganih, tako pri tistih, ki so ga preboleli, kot pri tistih, ki ga niso....«»No, primerjavo je pa res malo smešno našel. Nekatere ženske imajo težke porode s hudimi posledicami, da ne želijo nikoli več roditi. Drugim pa je to res kot za šalo. Nihče pa nima pravice vse ženske metati v en koš. Tako da, tale izjava kar malo smrdi po nespoštovanju žensk, ki so že rodile...ker porod je kot za šalo...po njegovem, a ne...Ženske smo pa preveč zjamrane...po njegovem«»Halo!?? A je rekel, da to velja za vse ženske!? Samo primerjavo je dal in ta ženska očitno to tako občuti!? Pa kr neki no, vsi se počutite napadene. Jaz tudi grem raje še enkrat roditi, kot da me še enkrat osa piči, pa sem imela zelo težke porode, z vakuumom, ampak ko je bilo konec, je bilo konec, osa me je bolela cel dan in celo noč. Tako, da občutki bolečin in prestavljanja bolezni so različni. In nikjer za razliko od vas, zgornji zapis NE posplošuje.«Preberite tudi:»Bolano, lahko gre naslednji teden namesto mene rodit.«»On že ve, ko je trikrat rodil.«»Jelko ne ve, ker in je imel porod z epiduralno, no...«»Zakaj bi se hecal? Pač omenil je, kaj mu je ena ženska povedala. In verjamem temu. Ker jaz raje grem rodit, kot pa gripo ali virozo z visoko vročino dobim. Pa imam 2 poroda, 2 preizkušnji za sabo, ki nista bili lahki.«»Gospoda Kacin in tista bolnica, jaz se popolnoma strinjam z vama, da je porod p* dim proti covid-19, ker rojevaš en dan, covid pa tudi brez simptomov 14 dni prebolevaš. Trinajst mesecev nazaj sem rodila, čez slaba dva meseca bom spet, samo da nimam korone, porod je taka milina. Upam edino, da bo tokrat občutek, da potiskam ven češnjo, ne pa lubenice. Drugič pa najdite razumno primerjavo in ne ponižujte na tisoče žensk. Pri porodu izgubiš spomin, pri koroni pa očitno razum.«