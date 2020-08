Kacin Slovencem na Hrvaškem: Čim prej se vrnite iz nevarne države

Na Hrvaško po petku? Ob vrnitvi v karanteno

Vladni govornikje napovedal, da bo vlada v četrtek uvrstila Hrvaško na rdeči seznam držav. Vse, ki bodo od petka naprej odšli na Hrvaško dopustovat, čaka ob povratku 14-dnevna karantena. Medtem ko bodo tisti, ki trenutno dopustujejo na Hrvaškem, imeli na voljo vsaj do konca vikenda, da se brez karantene vrnejo domov.Preberite tudi:»Dejstvo je, da se razmere na Hrvaškem dramatično slabšajo. Podatki o okuženih govorijo o tem, da so razmere resnično slabe in se bo Hrvaška sama uvrstila na rdeči seznam, saj bo po vsej verjetnosti imela že danes več kot 40 okuženih z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev,« je za medije danes na Brdu pri Kranju povedal Kacin.Preberite tudi:Vlada bo Hrvaško na rdeči seznam uvrstila na četrtkovi popoldanski seji. »Razmere so tako slabe, da nam ne ostane nič drugega, kot da državljane pozovemo, naj se čim prej vrnejo iz nevarne države ne glede na to, kakšne aranžmaje imajo tam. Stvari se hitro slabšajo in bodo še veliko slabše.«Po njegovih besedah bo vlada prisiljena uvesti karanteno, odločitev o uvrstitvi Hrvaške na rdečih seznam držav pa bo v uradnem listu objavljena že v četrtek. »Karantena bo začela veljati v petek ob polnoči. Kdor koli bo želel iti na dopust in bo od petka zjutraj odpotoval na Hrvaško, mora vedeti, da njega in člane njegove družine čaka karantena ob povratku.«Preberite tudi:Slovenski dopustniki, ki so že na Hrvaškem, bodo za povratek imeli na voljo ves konec tedna, po potrebi tudi v ponedeljek. »Vlada bo v četrtek presodila, kakšne so razmere, predvsem pa bomo s pomočjo sodelovanja s hrvaško stranjo in dogajanja na mejnih prehodih odločali, do kdaj se ljudje lahko vračajo,« je povedal Kacin.