Kacin sklical novinarje, kaj bo povedal? (V ŽIVO)

Ob današnjem črnem dnevu, ko je padel rekord smrtnih žrtev, so iz vladnega urada sporočili, da bodo popoldan pred kamere stopili strokovni direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota, izredni profesoriz Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani ter vladni govorecČetrkova koronastatistika pa je sledeča: okužbo so potrdili pri 1.798 posameznikih, opravljenih je bilo 6.368 testov. Delež pozitivnih testov je nekoliko manjši kot v zadnjih dneh, in sicer 28,2-odstoten. V bolnišnicah so v četrtek sprejeli 101 novih pacientov, 40 so jih odpustili domov, skupaj se tako zdravijo 703 oboleli za to boleznijo. V intenzivni enoti je 122 pacientov.