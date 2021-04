Kacin s slabo novico za vse, ki bi se želeli cepiti pred poletjem

Strategija cepljenja se hitro spreminja. Najprej je bila mišljena po starosti. Med 80. in 84. letom starosti je precepljenih starostnikov skoraj 50 odstotkov. Deset let mlajši, od 70 do 74 let, pa samo štirje odstotki. Zakaj se strategija tako spreminja? Ali se strategija prilagaja dobavi cepiva?



Kacin: Strategija še vedno gre po starosti. Morate pa upoštevati, da gre za dva odmerka. Če ne cepimo s cepivom AstraZenece, kjer je do drugega odmerka tri mesece, če cepimo samo s Pfizerjevim cepivom, potem je treba velik del pošiljke Pfizerja in Moderne rezervirati za drugi odmerek. Zato so to potem polovične količine. Pfizer zdaj močno, na podlagi naših sklenjenih pogodb in povečanih kapacitet, povečuje te dobave. Tako da v teh tednih dobivamo od 42.000 odmerkov Pfizerjevega cepiva na teden. To so velike pošiljke. V juniju bomo že na 75 tisoč odmerkih na teden.

Državni sekretar v Janševem kabinetu in vladni koordinator cepljenjaje v oddaji Politično s Tanjo Gobec ocenil, da vsi, ki bi se želeli cepiti še pred poletjem, torej do dopustov, ne bodo prišli na vrsto. »Vsi, ki bi se radi cepili pred poletjem, ne bodo prišli na vrsto. Cepimo nad 18. leti, torej 70-odstotkov prebivalstva,« je dejal Kacin, a je spomnim, da bo Slovenija v kratkem prejela Janssen cepivo, za katerega zadošča en odmerek in bi z njim do konca junija cepili 250 tisoč ljudi, »poleti pa vsaj še toliko, če ne še več«.Zamude zaradi dobave cepiv naj bi Slovenija po Kacinovih besedah »nadoknadila v mesecu juliju«.Potrdil je še, da na cepilnih mestih po Sloveniji niso aktivirali 19.000 odmerkov cepiva AstraZenece, ker so si ljudje naknadno premislili. »Če se ljudje ne bodo želeli cepili, se bo meja spuščala in bomo pozivali mlajše, da pridejo,« je dejal. Kako ocenjuje zgodbo z AstraZeneco, nekateri namreč pravijo, da je cepivo tako poceni, da jo konkurenca skuša zriniti? »V tem primeru gre za švedsko podjetje in za oxfordsko univerzo, ki – kot kaže – nista najboljša kombinacija, ko gre za promocijo in za trženje ter za vso logistiko. Imajo težave s količinami, imajo težave z dobavami, s transportom. Hkrati pa se seveda potem konkurenca tudi spravi nanje. Na drugi strani imamo Pfizer, ki je poskrbel za samopromocijo. Poskrbel je za velike količine cepiva v Izraelu, ki velja za izredno uspešno državo, in to je najboljša promocija za njihovo cepivo« je dejal.Na očitke o preskakovanju vrst in nedelovanju sistema e-uprave, kjer so Slovenci izkazovali interes za cepljenje, zdaj pa ne deluje, je Kacin povedal, da je odgovorna informacijska pooblaščenkaki je po Kacinovi besedah začasno ustavila in onemogočila posredovanje podatkov v evidenco zdravstvenih domov.Na vprašanje, kako to, da nekdo pride na vrsto, pa ni bil poklican, nekdo, ki je pa bil v evidenci, pa ne, je dejal, da so se posebej v manjših občinah znali organizirati in »predvsem pa so uspešni tisti, ki so proaktivni. Tisti, ki kličejo, ki sprašujejo, in potem na tej podlagi dobijo tudi bistveno več prijav,« je dejal.