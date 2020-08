Kacin s pretresljivo objavo o Hrvatici, ki je bila na robu preživetja

Slavenka Drakulić je tudi med Slovenci priljubljena hrvaška novinarka in pisateljica. Jure Eržen, Delo

Vladni govorecje na družbenem omrežju delil osebno izpoved hrvaške romanopiske in novinarke, ki je preživela okužbo s koronavirusom. »Toplo priporočam v branje in razmislek vsem, predvsem pa vsem tistim, ki že tedne niso zmogli pozitivnega tvita in vedo vse, zlasti pa kaj, kako in kdaj bi morali kaj storiti drugi,« je zapisal.Drakulićevo je okužba s koronavirusom povsem zdelala. Dvanajst dni je preživela na respiratorju na intenzivni negi in skupaj vsega sedem tednov v bolnišnici. Ob sprejemu v bolnišnico se spominja, da se je tresla od mrzlice in da jo je neznosno bolela glava. »Razen bolečine nisem čutila nič drugega,« je zapisana v daljšem zapisu Kako sem prebolela korono, objavljenem na portalu Disenz Iz narkoze se je zbudila skoraj povsem gluha in hudo žejna. »Silno sem se želela napiti vode, čeprav je bil vsak požirek sline boleč«. Vsa osnovna opravila so bila zanjo mukotrpna. »Če pijem pravilno, mi bodo odstranili infuzijo. Pravilno pomeni, da tekočina ne sme končati v mojih pljučih, ker bi me to lahko zadušilo ali povzročilo nevarno pljučnico.«Z intenzivne nege so jo premestili na nevrološki oddelek, kje se je morala naučiti hoditi, govoriti, razumeti in jesti čvrsto hrano. Zadnje je bilo zanjo izjemno naporno. »Vztrajanje s kašicami traja skoraj teden dni in spet izgubljam težo. /.../ A ne morem jesti, preprosto ne morem. Kot tudi ne ostali, ki okrevajo od korone, ne čutim ne vonja ne okusa hrane.«Drakulićeva, ki je preživela strašno novo bolezen, o kateri se le malo ve, pravi, da ob koncu bivanja v bolnišnici vsakega pacienta čaka psihološki test in da jo je zelo mučil spomin. »Odkar sem se prebudila iz narkoze, čutim, da si najprej opomore telo, šele nato možgani,« je zapisala 71-letna Hrvatica, ki s strahom ugotavlja, da je skozi to bolezen doživela tisto, kar jo čaka v starosti.{apester}5f42a1566be9288b93f1db1d {/apester}