Kacin razkril, zakaj je njegova žena nezadovoljna

Uradni vladni govorec za covid 19je med gostovanjem v oddaji Dobro jutro na RTV Slovenija povedal, da so v nedeljo odkrili več novih okužb kot prejšnjo nedeljo. Okužb sicer ni bilo veliko več, okoli 50 (zadnja številka, ki jo je videl malo čez polnoč je bila 479 novih okužb,od tega skoraj 200 na mariborskem območju), a to še naprej kaže, da se epidemija pri nas ne umirja, zato ni pričakovati, da bi vlada že ta teden sprostila vsaj nekatere ukrepe.Glavni indikator, ki bo pokazal, koliko obremenitev lahko računajo v naslednjih dneh, bo število odpuščenih iz bolnišnic. Vlada bo v sredo zasedal in gledala, če bo sedemdnevno povprečje števila okuženih padlo ali ne. Število opravljenih testov se šteje po posameznih pokrajinah in tako bodo tudi kazali sedemdnevno povprečje. Če bo imela kakšna pokrajina boljše številke, bi lahko tam sproščali ukrepe, je pojasnil Kacin.Preberite tudi:Morebitno odprtje trgovin in šol je odvisno od epidemiološke slike, ki se popravlja počasi, zato se presoja, »ali bi se vendarle sprostilo kak ukrep, da se ta emotivni ali psihološki naboj prebije. Zelo močna so pričakovanja trgovcev, da bi se sprostilo več trgovin, kar bi zmanjšalo vrste in pritisk na tiste, ki delujejo. Veliko naporov je, da bi se sprostil vsaj del javnega prometa in na ta način poboljšala kvaliteta življenja ljudi in zmanjšal pritisk v transportu, ko se več ljudi vozi skupaj v avtu in nikoli ne veš, ali imajo res maske ali ne.«Številni Slovenci in Slovenke se pritožujejo, da v trgovinah ne morejo kupiti niti nogavic ali copat. Gledalka, ki je klicala v oddajo, je bil jezna, da ne moreš kupiti pakiranih rokavic, računalnika. Dodala je, da ne verjame, da je na teh artiklih covid. »Tudi moja žena se pritožuje. To je nelogično, da v drogeriji ne moreš kupiti moških nogavic ali ženskih žab. Vse to je zapakirano, je nedotaknjeno in varno. Gre pa za nasprotovanje drugega dela trgovcev, kajti gre za tekstil. Dokler ne bodo odprte tekstilne trgovine, ne popuščajo. Prejšnji teden je bila zelo vsebinska razprava s predstavniki trgovcev. Iščejo se možnosti, da bi se tudi trgovine odprle, predvsem tekstil in obutev,« je odgovoril Kacin.Preberite tudi:Manj možnosti je, da bi se kmalu odprle šole, tudi za prvo triado in otroke s posebnimi potrebami. »Za otroke s posebnimi potrebami je jasno, da imajo posebne potrebe in so zelo izpostavljeni. Če pride do okužbe, je potek lahko zelo kompliciran, tudi usoden. Strokovnjaki se še ne strinjajo, da bi se vrnili v šole. Bolj realno je, da se zadnji teden pred božičem, šole ne bodo odprle, bolj verjetno je, da se bodo po novem letu. Prva triada ni nobena izjema,« je poudaril Kacin. Spregovoril je tudi o množičnem testiranju, ki je pri nas je zelo ciljano, čim prej ga želijo izvesti v DSO-jih in pri zdravstvenih delavcih. Takšno testiranje se je sicer začelo danes, naj pa bi jih testirali najmanj enkrat tedensko.