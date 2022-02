Kacin razkril, kakšen je Janez Janša

V času epidemije glavni govorec za covid-19 v Janševi vladi Jelko Kacin je v oddaji Ena na ena na Pop TV prevzel odgovornost za slabo komunikacijo v času epidemije. »Ja, seveda, kdo pa bo prevzel odgovornost? Jaz sem to opravljal po najboljših močeh, vidite pa, da še danes, po 23 mesecih, del prebivalstva še ni ponotranjil dejstva, da je virus tu med nami in je smrtno nevaren. Imamo več kot 6500 mrtvih in lahko zmagamo samo skupaj,« je dejal.

S prstom pokazal na nekdanjo sodelavko in ministra Gantarja

O izjavi »Pamet v roke in hormone na stran. Časa za stiskanje na klopcah bo še dovolj« je dejal, da ni zrasla na njegovem zelniku, temveč se ga je spomnila Špela Horjak, takrat njegova namestnica, ki pa zdaj dela v Bruslju. Kot je pojasnil Kacin, je bila Horjakova takrat mnenja, da je trema ljudem sporočiti, da so razmere resne na tak način, da bodo to razumeli.

Kacin je voditelju še je povedal, da se je vlada v obdobju korone soočala z obilico stresa. Med drugim jim je stres povzročal tudi takratni zdravstveni minister Tomaž Gantar, ki je pozneje odstopil. Kacin je Gantarju v studiu Pop Tv posredno očital, da ni dobro opravljal svojega dela oziroma se ga je izogibal. Kot je dejal Kacin, je Gantarja več mesecev vabil na novinarsko konferenco, ko so bile vsakodnevno na sporedu in so trajala tudi dve uri, a se minister ni odzval. Aplikacijo Ostanizdrav, ki bi naj jo podpisal minister, pa je podpisal nekdo drug.

Kritičen je bil tudi do Marjana Šarca, čigar vladanje je označil za agonijo, njegov odstop pa, da je povzročil šok v takratni koaliciji, zaradi katere so nato za vso dogajanje obtožili novo vlado. »In jaz, obraz te vlade in nesrečnega covida, sem pokasiral ogromno gnojnice, ker po definiciji je moralo biti nestrinjanje nekam usmerjeno in usmerjali so jo name.«

»Janeza sta dva«

Poudaril je, da so bili težki in izredni časi. »Ko bo Janša napisal knjigo, kako je bilo med covidom, bo marsikomu bolela glava.«

Premierju Janezu Janši je med pogovorom namenil več laskavih besed, med drugim, da je Janša večji osamosvojitelj kot Milan Kučan, ker da je sistematičen in se zna hitro odločiti. Med drugim je tudi povedal, »da sta dva Janeza - prvi je voditelj na oblasti, ki zmore vzpostaviti, vzdrževati in poglobiti koalicijo in jo pripeljati do konca mandata, in drugi Janša, ko je v opoziciji in ki je zmožen vladajočim pokazati, da nimajo prav.«

Kaj bo počel po koncu mandata, Kacin še ne ve, a med možnostmi je tudi upokojitev.