Kacin pričakuje veliki bum

»Jaz še vedno pričakujem veliki bum v Srbiji. Nihče me ne bo prepričal, da 16.000 ljudi na enem stadionu, ki kričijo, pljuvajo, bom rekel, razširjajo virus, ne kontaminira najbližjih okoli sebe. Vse to se bo v kratkem pokazalo. Če kdaj, moramo tukaj biti odločni in zato se bo vlada jutri odločila še za nekatere ukrepe,« je danes izjavil vladni govorec za covid 19 Jelko Kacin.



​Po njegovem mnenju je čas, da v Sloveniji ponovno začnemo nositi maske, ko gremo v zaprte prostore. Da je to pametno početi tudi v trgovinah, da to prodajalke dobro vedo, ampak mi smo tisti, ki moramo biti odgovorni, je izpostavil.



Priporoča, da stiskanje z neznanci ali neznankami preskočimo, ob tem pa dodaja, da lahko zaradi trenutka relaksacije izgubimo to, za kar smo delali zadnje tri mesece.



Kaj o nošenju mask v zaprtih prostorih meni predstojnik centra za nalezljive bolezni pri Nijz Mario Fafangel? »Zadeve še nisem preučil,« je dejal. Sicer pa vidi zadevo takole: če je prostor tak, da ni mogoče zagotoviti ustrezne razdalje, potem so maske primerne.