Kacin pojasnil, zakaj je vlada pohitela z razglasitvijo epidemije

Kaj epidemija pomeni za uslužbence in šolarje?

Številke za nedeljo ne bodo rekordne, bodo pa rekordne za ponedeljek. Tako pregledujemo vse načrte, predvsem pa načrte nujno potrebnih bolnišničnih postelj za bolnike s covidom-19.

Predsednik vladeje v nedeljo po 20. uri presenetil z novico, da bo od ponedeljka razglašena epidemija za vso Slovenijo za naslednjih 30 dni. Vladni govorecje z Brda, kjer poteka seja vlade, v zadnjih poročilih na Televiziji Slovenija pojasnil, zakaj je vlada pohitela z razglasitvijo epidemije.Preberite tudi: Janša: Od ponedeljka za vso Slovenijo razglašena epidemija »Evropski voditelji so ocenjevali razmere znotraj Evrope. Dogovorjeni so bili, da so države pri ukrepanju čim bolj enovite, zato smo razglasili epidemijo, da bomo imeli pravno podlago za ukrepe, ki bodo sledili. Na podlagi tega se lahko aktivira državni načrt civilne zaščite in župani bodo imeli ob sebi neko strukturo pripravljeno za pomoč in ukrepanje, če bi se zadeve slabšale,« je dejal Kacin in pojasnil, da bo v ponedeljek le uradna razglasitev epidemije.Od ponedeljka bo vse tako, kot je, torej otroci do petega razreda gredo v šolo, je dejal Kacin. Kar zadeva uslužbence, ti gredo na delo, s tem da je vlada vse delodajalce pozvala, da vsi tisti, ki delajo v pisarnah, naj delajo od doma, da bo druženja in potovanja čim manj.V naslednjih dneh se bodo postopoma aktivirali novi ukrepi. Kot je dejal Kacin, bodo ukrepi selektivni in se bodo v naslednjih dneh še razdelali. »Ob vsem tem, kar se je pokazalo v zadnjih dveh, treh dneh, koliko ljudi je začelo nositi masko, kako bolj samozaščitno ravnamo, mislim, da smo na dobri poti in nekaterih ukrepov preprosto ne bo treba razglasiti ali pa vsaj še ne,« je navedel.