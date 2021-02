Kacin pojasnil, ali bomo do poletja precepljeni

Ko so cepiva začela dobivati zeleno luč EU za cepljenje, je bilo pričakovanje, da se bo sredi februarja v Sloveniji že začelo množično cepljenje, a se je zapletlo pri dobavi cepiva., nacionalni koordinator za cepljenje, je izrazil pričakovanje, da bi z nekaterimi novimi cepivi lahko nadoknadili zamujeno.V Sloveniji je doslej proti covidu 19 precepljenega 3,7 odstotka prebivalstva. Cepljenje se je najprej začelo med stanovalci in zaposlenimi v domovih za starejše ter med zdravstvenimi delavci. Kacin je v Odmevih na RTV Slovenija pojasnil, da so zdravstveni delavci večinoma cepljeni, prav tako tudi v domovih za starejše. Vsi starejši od 80 let bodo cepljeni do konca naslednjega tedna, je napovedal, nato se bo cepljenje nadaljevalo po starostnih skupinah navzdol: »V skupini 70-letnikov se pojavljajo tudi kronični bolniki, potem so osebe starejše od 65 let, potem so na vrsti znova mlajše kronično bolne osebe od 18 do 64 let, potem starejši od 60 let. Tako po vrsti gredo. Hkrati so še ključne infrastrukturne strukture: učitelji, vojska policija, vse službe, ki so najbolj izpostavljene.«V februarju bi lahko dobili približno 150 tisoč odmerkov cepiv. »Če bo cepiva AstraZenece več, bomo lahko pocepili več, a to je še vedno le približno tretjina, četrtina tega, kar smo načrtovali,« je pojasnil in dodal, da je bil cilj, da bi od 15. februarja množično cepili Slovence, »a teh pogojev še ni.« Kakšna je verjetnost, da bomo do poletja 70-odstotno precepljeni, kar naj bi zagotavljajo kolektivno imunost? »Če bi v aprilu, maju in juniju cepili s po 500-, 600-tisoč odmerkov, bi se to moralo do julija poznati, vsaj polovico prebivalstva bi morali pocepiti do takrat. Tukaj smo ambiciozni, gremo z roko v roku z Evropsko komisijo in iščemo vse možne opcije, da bi se število cepiv in število vrst cepiv povečalo.«Glede možnosti izbire vrste cepiva pri nas, je odvrnil, da je uporaba cepiva Astrazeneca omejena na tiste do 65 let oz. izjemoma za nepokretne starejše, zato je Astrazeneca sedaj na voljo za mlajše letnike in ključno infrastrukturo: »To je edino, kar je na voljo. Ves Pfeizer in vsa Moderna gre za vse starostnike, sedaj od 75 leta naprej.«Kot najbolj zanimivega novega proizvajalca je Kacin v 24ur zvečer omenil cepivo Jensena oz. Johnson&Johnson, kjer naj bi bil potreben le en odmerek: »Če bi ga lahko zagotovili na samem začetku v večjih količinah, bi lahko precej pridobili.« Omenil je tudi cepivo Kurevak, »za katerega upamo, da bo v vmesnem času prišel in bi z njim nadoknadili, kar je bilo zamujeno,« ko nismo prejeli obljubljenega cepiva. Množično cepljenje bi se lahko začelo s 1. aprilom. Organizacijsko bodo sicer pripravljeni že 1. marca, a takrat cepiva še ne bo, je povedal nekdanji vladni govorec za covid 19.Bolnišnice niso več cepilni centri, to so bile le v prvi fazi. Seda so zdravstveni domovi tisti, kjer cepijo, skupaj v sodelovanju z občinami, je še pojasnil, kje bodo potekala cepljenja.