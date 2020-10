Kacin opozoril na duševno stisko: Potrebujemo predah, pojdite na sonce

Vladni govorecje ob skokovitem naraščanju števila okužb s koronavirusom opozoril na stiske ljudi in pri tem izpostavil težko delo epidemiologov, ki po Kacinovih besedah zaradi obilice dela izgorevajo.»Srečujem se z epidemiologi in ugotavljam, da so zelo zelo preobremenjeni in izgoreli,« je na novinarski konferenci povedal Kacin in ljudi pozval, naj bodo z upoštevanjem samozaščitnih ukrepov solidarni, da se epidemiološka služba ne bi v prihodnjih tednih prepolovila.Epidemiologi so zaradi števila okužb v Sloveniji na meji zmogljivosti in ne morejo več slediti vsem stikom. Kacin je zato pozval državljane, naj si naložijo aplikacijo, da bi jih ta opozarjala na potencialno nevarnost, kako blizu so bili v stiku s koronavirusom.»Bodimo solidarni. Delo epidemiologov je zelo zahtevno in ljudje se različno odzovejo,« je dejal Kacin, ki si je v znak solidarnosti in ob svetovnem dnevu duševne stiske na suknjič pripel zeleno pentljo. »Jutri je dan duševnega zdravja in v času te epidemije so duševne stiske veliko težje in bolj pogoste. Če želimo biti uspešni pri tem, moramo storiti kaj več, da ljudje ne bi več pregorevali, kar se je že dogajalo«.Virus ne bo izginil še tedne in mesece, je spomnil Kacin in dodal, da si je treba »vzeti predah zase, če hočemo v plesu z virusom ostati kolikor toliko normalni« in državljanom svetoval, naj jutri izkoristijo sonce za sprehod, a naj pri tem ne pozabijo na higieno rok, nošenje mask in varnostno razdaljo.